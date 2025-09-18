Trechos da avenida Octávio Genta estão liberados a partir desta quinta

Trechos da Avenida Octávio Genta, na Zona Sul de Londrina, foram liberados nesta quinta-feira (18) a partir das 9h. Os bloqueios começaram no dia 28 de julho para que fosse finalizada a obra de prolongamento, com previsão de desobstrução no fim de agosto, sendo que somente parte das pistas voltam a ser trafegáveis no momento.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O acesso da marginal da PR-445 para a Avenida Waldemar Spranger, no sentido Cambé-Londrina, permanecerá interditado. Os veículos devem seguir até o cruzamento com a Avenida Harry Prochet para a conversão à esquerda. Já na marginal sentido Londrina-Cambé, os condutores podem seguir em frente pelo novo trecho da rotatória construída ou converter à direita na Waldemar Spranger.





A Rua Fermino Barbosa volta a fluir em sentido único de direção, com os motoristas podendo transitar apenas da Waldemar Spranger em direção à Avenida José Gabriel de Oliveira.

Publicidade





Para quem deseja acessar os comércios da primeira quadra da Waldemar Spranger, na face Sul, o trânsito terá fluxo regular da marginal em sentido ao Centro Cívico. Na face Norte em direção à marginal, o trânsito também fluirá normalmente, sendo que os veículos poderão seguir para a Octávio Genta ou à direita pela marginal.

Sinalização

Agentes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estarão presentes para monitorar o local, que já estará “devidamente sinalizado”, para providenciar ajustes necessários, conforme a assessoria. A liberação pode atrasar em caso de demora nos serviços que a permitam ser realizada com segurança ou imprevistos meteorológicos. Conforme o Simepar, não há previsão de chuva.

Publicidade





“Solicita-se aos motoristas que trafeguem com velocidade reduzida no trecho da obra com o máximo de atenção e, se possível, procurem rotas alternativas, especialmente nos horários de pico”, informou a Companhia.





Esta não é a primeira vez que a obra prejudica o trânsito por mais tempo do que o idealizado e divulgado. Uma interdição em trechos da marginal e da Waldemar Spranger feita em 21 de maio, que a princípio levaria 15 dias, foi desfeita somente após dois meses, no dia 18 de julho. Na época, prestadores de serviço da região contaram como a intervenção tem trazido prejuízos financeiros e diminuído o número de clientes.

Publicidade





Foto: Emerson Dias/NCom

O que foi feito

O mais novo bloqueio foi necessário para a realização das últimas intervenções planejadas, com finalização marcada para o fim de agosto e entrega da obra pela Prefeitura de Londrina logo depois. Estava prevista a implantação de galerias de águas pluviais no trecho interditado, recuperação de base de pavimento, conclusão da rotatória, o recape asfáltico e, por último, a implantação da sinalização viária horizontal e vertical.





Antes do início dos serviços, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação havia atestado 75,82% de execução da obra. No momento, o número se encontra em 79,50%, na medição oficial.

Publicidade

Atraso e aditivo

No dia do bloqueio - 28 de julho -, a duplicação teve um aditivo de prazo de 75 dias, e assim, a entrega deve ocorrer somente no dia 5 de outubro. O órgão elencou, nesta quarta (17), os motivos do atraso em relação ao andamento da obra.





Uma das dificuldades foi a construção da rotatória na Waldemar Spranger, quase na esquina com a marginal da rodovia sentido Londrina-Cambé, ao lado do posto de combustível. O empreendimento perdeu uma de suas duas entradas, que antes levava ao estacionamento. O “oitão” é semelhante ao localizado na Avenida Madre Leônia com a PR-445. “Por conta do trânsito intenso no local, os serviços precisaram ser executados em etapas, o que acabou dilatando o prazo para conclusão dos trabalhos”, justificou a Secretaria.

Publicidade





A pasta também mencionou como empecilhos a alteração no projeto da rampa de acesso ao posto, o acréscimo de serviços pontuais, como a cerca para fechamento de um terreno, o muro de arrimo em uma esquina e o reperfilamento na pavimentação da via, além da impossibilidade de realizar a interdição total do trânsito no local.





Foto: Heloísa Gonçalves

O que falta

Para entregar a duplicação até outubro, como almejado, será necessário o fechamento dos canteiros do novo oitão, o deslocamento de um poste da Copel e a implantação de postes de iluminação pública em trecho da Avenida Maria Alves Bérgamo (continuação da Octávio Genta).

Publicidade





Além disso, haverá “recape de um trecho sob o viaduto da PR-445 e de outro pequeno trecho da Maria Alves Bérgamo (a pedido da pasta, por conta do serviço fora dos padrões de qualidade), além da sinalização horizontal e vertical de todo o trecho em obras”, informou a Secretaria.

Dez meses

A Secretaria de Obras é a responsável pelo prolongamento da Octávio Genta, um trecho de 2 km até a Waldemar Spranger, que termina no viaduto da PR-445. A nova pista dupla irá ligar a região do Terra Bonita e Alphaville ao Vivendas do Arvoredo, permitindo acesso da Waldemar Spranger até a rotatória da Avenida Mábio Gonçalves Palhano. O objetivo é desafogar o alto fluxo de veículos na região, contemplando melhorias no sistema viário.





Os trabalhos foram iniciados em fevereiro de 2024, com prazo de conclusão em 300 dias corridos e entrega prevista para novembro do mesmo ano. Até o momento, são dez meses de atraso. O investimento inicial era de R$ 12,1 milhões, garantido por meio de recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público) e contrapartida da Prefeitura.





O órgão municipal concedeu aditivos de prazo e financeiro à empresa vencedora da licitação, Executar Comercial e Serviços Eireli, adiando a entrega, primeiramente, para março e depois para julho de 2025, sendo que a previsão atual é para 5 de outubro. O valor do contrato com a terceirizada subiu para R$ 12,2 milhões.





(Com CMTU)









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.