Três pessoas morrem em confronto com a PMPR em menos de 13 horas

Em um intervalo de pouco mais de 13 horas, três pessoas morreram em confrontos contra a PMPR (Polícia Militar do Paraná), em duas ocorrências distintas.





A primeira delas ocorreu após o Copom (Centro de Operações Policiais Militares) do 5º Batalhão de Polícia Militar de Londrina receber a informação de um roubo a um posto de gasolina no centro da cidade de Tamarana, na tarde de domingo (20), às 15h13.



Publicidade

Publicidade





Uma equipe de policiais se deslocou até o local, onde a vítima relatou que um indivíduo entrou armado no estabelecimento e deu voz de roubo. Ele levou cerca de R$2 mil do caixa e fugiu.





Ao passar por um veículo Gol branco, com quatro pessoas em seu interior, os policiais relataram que os ocupantes do veículo se abaixaram, com o objetivo de se esconder. Ao tentar fazer a abordagem, o motorista acelerou o veículo e iniciou a fuga.



Publicidade

Publicidade





Os policiais realizaram a perseguição por várias ruas da cidade, até que o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra um barranco.





Os quatro ocupantes começaram a desembarcar do carro e, quando os PMs deram nova voz de abordagem, os indivíduos desobedeceram e efetuaram disparos de arma de fogo em direção da equipe policial. No revide, um dos homens foi alvejado e morreu.

Publicidade





Os demais fugiram em direção a uma mata existente ao lado da estrada e, em um novo embate, outro ocupante do Gol também foi atingido e morreu. O socorro foi acionado, mas não teve o que fazer nos dois casos. Os outros dois suspeitos não foram localizados.





As armas e o veículo utilizados por essas pessoas foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.