Tutora de cachorra é encaminhada à delegacia após denúncia de maus-tratos em Londrina

A Guarda Municipal foi acionada pela Central de Monitoramento, por volta da meia-noite desta sexta-feira (28), para atender uma ocorrência de maus-tratos a um animal no Jardim Ideal, Zona Leste de Londrina. No local, a equipe encontrou uma mulher com uma cachorra e, inicialmente, não constatou sinais de agressão.





No entanto, um vizinho apresentou um vídeo do seu sistema de monitoramento que mostrava a tutora agredindo o animal com um objeto semelhante a um cabo de vassoura. A cachorra chorava durante as agressões e o denunciante afirmou que a situação era recorrente.

O secretário municipal de Defesa Social, Felipe Juliani, informou que o cão está bem e poderá ser adotado. “A tutora do animal foi conduzida à delegacia e a cachorrinha encaminhada para receber tratamento médico e, posteriormente, ser colocada à disposição para receber um novo lar. É bom reforçar ainda que qualquer situação de maus-tratos aos animais deve ser informada imediatamente para o telefone 153 da nossa central”, frisou.





Apesar de não apresentarem ferimentos aparentes, tanto a mulher quanto o cachorro foram encaminhados para as medidas cabíveis. A tutora foi levada à central de flagrantes, enquanto o animal foi encaminhado para avaliação médica, no Hospital Veterinário de Londrina.