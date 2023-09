UBS Vila Nova inicia atendimentos no Santuário de Londrina

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida (Rua Grajaú, 257), região central de Londrina passa a funcionar como sede provisória da UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Nova. Localizada na rua Cabo Verde, a UBS passará por obras de reforma e adequações e o tempo em que a unidade funcionará no Santuário será de cerca de quatro meses.







No total, serão utilizadas quatro salas físicas, mas, se precisarem, as equipes poderão usar outros ambientes, como o salão, para atividades específicas. “Esta é também uma das missões de um Santuário: abrir as portas para as pessoas. Por isso, com muita alegria e naturalidade recebemos a Unidade Básica de Saúde aqui em nosso espaço", ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Publicidade





Nas salas adaptadas para os serviços, funcionarão vacinação, atendimento ginecológico e entrega de medicamentos, entre outros. A triagem será feita na sala ao lado do portão principal da igreja. Só depois de verificada a demanda, os pacientes serão encaminhados para o interior do Santuário até a UBS provisória. Já os serviços de odontologia foram transferidos para a UBS Marabá (rua das Goiabeiras, 374, Jardim Marabá, zona leste).





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.