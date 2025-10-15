UBSs de Londrina ampliam horário nesta quarta para atender mulheres

Nesta quarta-feira (15), cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina terão atendimento exclusivo para mulheres em horário ampliado, das 19h às 22h. A iniciativa integra as ações especiais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) dentro da Campanha Outubro Rosa “Prevenção sem Fronteiras”. Para essa semana, serão contempladas com o horário estendido as UBSs do Maria Cecília e Cabo Frio (Zona Norte), Itapoã (Zona Sul), Vila Brasil (Centro) e Ideal (Zona Leste).







Publicidade

Publicidade

São oferecidos serviços voltados à saúde da mulher, como multivacinação, avaliação das mamas, coleta de preventivo do colo do útero (para mulheres de 25 a 64 anos) e testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) – HIV, sífilis e hepatites B e C. As pacientes também podem solicitar o agendamento de mamografia, caso estejam na faixa etária de 40 a 74 anos, para rastreamento de câncer de mama.





Publicidade

Os atendimentos no horário das 19h às 22h são realizados mediante agendamento prévio, que pode ser feito pela internet, no Portal da Prefeitura, ou diretamente na UBS, presencialmente ou por telefone.





Importância

Publicidade





Apesar de, semanalmente, as vagas para essa ação serem preenchidas praticamente em sua totalidade, o índice de faltosas tem sido alto. De acordo com a enfermeira e coordenadora de Saúde da Mulher na SMS, Priscila Alexandra Colmiran, mais de 40% das usuárias agendadas não comparecem à UBS.

Publicidade





“O foco da nossa campanha tem sido principalmente as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos para coleta de preventivo, e também de 40 a 74 anos para solicitação de mamografia e avaliação das mamas, pois são as duas faixas etárias de maior risco para desenvolvimento do câncer de mama e de colo de útero. E é muito importante relembrar essas mulheres de que são doenças que, quando diagnosticadas na sua fase inicial, têm mais de 90% de chance de cura. Então, a mulher tem que preservar um tempo para cuidar de si e passar por profissionais qualificados, para que elas tenham seus exames e as suas necessidades atendidas naquele momento”, enfatizou.





Ampliação da mamografia

Publicidade





Recentemente, o Ministério da Saúde ampliou a oferta da mamografia para o público de 40 a 74 anos. Anteriormente, a recomendação era de que o exame para rastreio do câncer de mama fosse ofertado para mulheres entre 50 e 69 anos. Como vários estudos identificaram uma alta porcentagem de casos entre a população de 40 a 49 anos, agora, mesmo sem sintomas ou sinais da doença, essas mulheres já podem realizar a mamografia pela rede pública de saúde.

Publicidade





“Essa é uma faixa etária muito importante para ser rastreada. A mudança também ampliou até os 74 anos por conta do aumento da expectativa de vida. As mulheres têm uma vida ativa por muito mais tempo, então por isso a importância dessa ampliação da faixa etária para a investigação dessas mulheres com a mamografia”, explicou Colmiran.





Vacinas ofertadas

Publicidade





As vacinas ofertadas pelas UBSs que abrirão à noite para o público feminino são todas contempladas pelo Calendário Nacional de Vacinação. Entre as doses disponíveis, estão as da vacina contra Covid-19, Influenza e o HPV4. Essa última, voltada para meninos e meninas de 9 a 19 anos, evita infecções provocadas pelo vírus HPV (Papilomavírus Humano). Dentre as centenas de tipos do vírus HPV, alguns podem causar verrugas genitais e outros estão diretamente associados a tumores malignos, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.





“No Outubro Rosa a gente foca muito na vacina do HPV, que atende a faixa etária de 9 a 14 anos, porém esse ano o Ministério estendeu, até dezembro, para 19 anos. Mas todas as vacinas que estiverem em atraso, ou que precisem ter o seu calendário atualizado, as unidades têm disponíveis para quem comparecer”, reforçou a coordenadora de Saúde da Mulher na SMS.





Acompanhamento





A enfermeira destacou que os atendimentos iniciados nessas ações do Outubro Rosa terão continuidade e acompanhamento, em especial nos casos de solicitação de exames. Tanto o câncer de mama como o de colo uterino podem ser identificados antes mesmo de apresentarem sintomas, por meio da mamografia e exame citológico, por isso a importância de realizar mesmo sem sinais ou suspeita dessas doenças.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





“Todas as mulheres que passarem pelas unidades de saúde e tiverem algum exame solicitado terão que retornar em um segundo momento, conforme a orientação da equipe, para avaliar esses resultados. Infelizmente muitas mulheres fazem o preventivo, a mamografia, mas não voltam para buscar e avaliar os resultados, e muitas vezes são exames alterados em que a unidade, quando chega, procura fazer o encaminhamento em tempo oportuno. Então é muito importante que essa mulher retorne, para que ela tenha o seu tratamento e o seu encaminhamento feito de forma oportuna”, frisou.