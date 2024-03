Transferência: UEL tem mais de 800 vagas para estudantes de outras instituições

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está ofertando 841 vagas para vários cursos de graduação por meio do edital do Processo Seletivo de Transferência Externa 2024, publicado nesta terça-feira (12).





As vagas são para o ano letivo 2024, que tem início em 17 de junho, e são destinadas a estudantes de outras IES (Instituições de Ensino Superior) que estejam frequentando ou tenham trancado a matrícula em cursos de graduação análogos aos oferecidos pela universidade.

Às inscrições têm início nesta quarta (13), às 17h, e permanecem abertas até às 23h do dia 1º de abril de 2024. Os interessados devem se inscrever submetendo os documentos descritos no edital, além de comprovar o recolhimento do preço público da inscrição, de R$ 154,00.

Às vagas são para diversos cursos como Administração (15); Biomedicina (1); Ciências Econômicas (34); Filosofia (19) e Serviço Social (15).







O Processo Seletivo de Transferência Externa é conduzido pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL, que adota como critério o desempenho dos interessados com base nos seus históricos escolares (média aritmética) e a prova escrita e/ou prática quando necessário.





Ainda de acordo com o edital, a relação de candidatos inscritos e aptos a participarem do Processo Seletivo será divulgada na página da Cops no dia 19 de abril, às 17h.