UEL abre período de isenção para inscrições cursos de especialização

A ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) da UEL (Universidade Estadual de Londrina abre, na próxima segunda-feira (28), o período para solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição da pós-graduação lato sensu, referente ao 2º semestre. O valor é de R$ 81 e o prazo se encerra na quarta-feira (30).





Podem ser contemplados doadores de sangue que tenham realizado duas doações em órgãos ou entidades oficiais, além de prestadores de serviços em dois eventos eleitorais no Paraná, consecutivos ou não, válidos por um período de dois anos. As informações referentes aos pedidos de isenção devem ser consultadas nos editais específicos de cada curso, listados abaixo e no edital de candidatura. O resultado será publicado no dia 6 de maio, cabendo recurso se necessário.

São cinco cursos de especialização com vagas disponíveis em cinco centros de estudos da UEL:





CCE (Centro de Ciências Exatas)

Especialização em Machine Learning e BigData





CCS (Centro de Ciências da Saúde)

Especialização em Análises ClínicaS





CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas)

Especialização em Ensino de Sociologia





Ceca (Centro de Educação, Comunicação e Artes)

Especialização em Política e Gestão da Educação





CTU (Centro de Tecnologia e Urbanismo)

Especialização em Projeto Arquitetônico: Composição e Tecnologia do Espaço Construído





Inscrições

As inscrições estarão abertas a partir de 13 de maio pelo site da ProPPG aos candidatos que possuam curso de graduação reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação). O processo deve ser feito exclusivamente de forma online, com upload dos documentos necessários digitalizados em arquivos separados, incluindo:





Fotocópia da Cédula de Identidade – Obrigatório o RG para fins acadêmicos;

Fotocópia do CPF: quando não incluso na Cédula de Identidade;

Documento Militar (M), para os que possuem até 45 anos de idade;

Certidão de Nascimento ou Casamento (frente e verso, sem tarja ou dobras);

Cópia frente e verso do diploma da graduação. Caso o candidato ainda não possua o diploma, deverá apresentar documento de colação de grau. Se ainda estiver cursando a graduação, deverá apresentar atestado que demonstre estar matriculado no último ano, com término previsto até o início do período letivo; e

Documentos específicos previstos nos editais dos cursos.





Candidatos estrangeiros deverão apresentar passaporte, CPF e visto de permanência no país atualizado, além do diploma de graduação e Certidão de Nascimento ou Casamento no idioma de origem, e tradução juramentada do diploma de graduação e Certidão de Nascimento ou Casamento.





As informações referentes ao prazo de candidatura, critérios de seleção, além do número de vagas e datas de divulgação dos resultados provisórios, devem ser consultadas nos editais específicos de cada Programa de Pós-Graduação.





Processo seletivo

As listas de aprovados serão divulgadas em 21 de julho, por meio de editais nas páginas dos cursos. Caso necessário, poderá haver interposição de recurso fundamentado. As aulas começam no 2º semestre do ano letivo, no dia 11 de agosto.