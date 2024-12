UEL e Grupo Folha de Londrina promovem a segunda edição do VestibaFest no Calçadão

Você prestou vestibular da UEL? O próximo dia 10 de janeiro será um dia importante na vida de milhares de vestibulandos. A partir das 12h, os candidatos vão descobrir se foram aprovados na 1ª convocação do Vestibular UEL 2025. São 53 cursos de graduação oferecidos pela universidade. Para celebrar o momento, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) e o Grupo Folha de Londrina promovem a segunda edição do Vestibafest no Calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde.





São 1.956 vagas destinadas aos novos estudantes. Outras 1.224 vagas deverão ser preenchidas por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e da Prova Paraná Mais. Os aprovados devem realizar a pré-matrícula no Portal do Estudante de Graduação entre as 14h do dia 10 de janeiro e as 23h59 do dia 21. Para os calouros, as atividades acadêmicas de 2025 se iniciam em 24 de março. Os candidatos não convocados podem manifestar interesse na lista de espera para a 2ª convocação, que será aberta em 13 de janeiro. Os resultados sendo divulgados no dia 27.

De acordo com a pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade (Proex), Zilda Aparecida Freitas de Andrade, o VestibaFest é uma ocasião que marca o início de uma jornada de quatro a cinco anos, dependendo do curso escolhido. “É o momento de preparação para a vida universitária, que envolve os vários colegas do Ensino Médio e também a integração com os novos colegas da universidade”, destaca.

Na ocasião, os novos estudantes serão recepcionados por graduandos da UEL e representantes dos órgãos administrativos que oferecem tendas institucionais para acolhimento dos futuros discentes. Também farão parte da festa instrutores do Cursinho Especial Pré-Vestibular.





CAMPANHA "ANTES DE TUDO, #EURESPEITO"

Com a entrada dos novos alunos, a UEL reforça a campanha “Antes de Tudo, #EuRespeito”, que proíbe qualquer forma de trote violento ou vexatório. Durante o evento, a recomendação é NÃO utilizar tintas em pó

e que não sejam a base de água, e o uso de papel picado ou qualquer tipo de material que possa sujar ou depredar o Calçadão. Também é recomendado o cuidado com as pessoas que transitam no espaço e a preservação geral do Patrimônio Histórico.

PARCERIA E VALORIZAÇÃO

O Grupo Folha de Londrina e a UEL já realizaram parcerias nas edições anteriores do Vestibafest. Segundo José Nicolás Mejía, superintendente do Grupo Folha, “é extremamente importante a parceria com a UEL, uma parceria que já vem há anos, em diferentes setores e segmentos. O Vestibafest é um exemplo, porque é realmente um evento muito emocionante, que marca o momento fundamental para os futuros talentos de Londrina”, valoriza.

Mejiá destaca ainda que, ao ser realizado no Calçadão, o evento proporciona a valorização do centro de Londrina. “O VestibaFest vem sendo realizado há mais de 15 anos, mas esta é a segunda edição que a gente está promovendo no calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde, o que nos permite trazer luz para o Centro Histórico, contribuindo com os eventos e essas ações do Núcleo do Novo Centro, formado por várias entidades, que está trazendo a revitalização para esta área essencial para a cidade”, avalia.





LISTA DE APROVADOS

A lista dos aprovados sai ao meio-dia, quando serão distribuídos exemplares do encarte impresso, o mesmo que circula na edição da Folha de Londrina. No mesmo horário, a lista é publicada no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL e no Portal Bonde.





PRESENÇAS





Os detalhes envolvendo a organização da festividade foram acertados em uma reunião de trabalho, no início desta semana, na Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). Estiveram presentes a reitora Marta Favaro e representantes do Gabinete da Reitoria, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, Prefeitura do Campus Universitário e Coordenadoria de Comunicação Social, juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Londrina, Núcleo do Calçadão, Polícia Militar do Paraná, Guarda Municipal e Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização.





FASE ÚNICA





O Vestibular UEL 2025 foi realizado pela primeira vez em fase única. As provas foram aplicadas nos dias 17 e 18 de novembro. A prova de habilidade específica foi aplicada em 29 de setembro. Segundo a UEL, houve uma abstenção de 20,6%, ou seja, 3.365 faltas, considerando os 16.338 inscritos.