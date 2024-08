Um mês depois da ordem de serviço, empresa se nega a iniciar reforma do Zerão

A obra de revitalização do Zerão, na área central de Londrina, nem começou e já está dando dor de cabeça para a prefeitura.





Um mês após a assinatura da ordem de serviço, a empresa que venceu a licitação ainda não iniciou os serviços e também não apresentou a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), documento exigido no certame. De acordo com o município, a empreiteira – que é de Foz do Iguaçu (Oeste) – chegou a pedir uma reunião em julho, porém, não deu mais resposta.

No dia 12 de julho a construtora encaminhou uma notificação extrajudicial indicando supostas divergências no edital, contrato e na planilha orçamentária.





O poder público londrinense respondeu o que foi alegado, no entanto, a empresa contra-argumentou a secretaria municipal de Obras e Pavimentação, reescrevendo as mesmas alegações, o que foi novamente esclarecido.

Mesmo com os pontos questionados detalhados, a empreiteira não montou o canteiro de obras e um procedimento de penalidade administrativa foi aberto pelo município.





“Como não conseguimos nenhum contato com a empresa e ela não se manifestou, pedimos a abertura do procedimento e a empresa foi notificada (via diário oficial) sobre a possibilidade de multa ou até mesmo a rescisão do contrato”, afirmou o secretário de Obras, João Verçosa. A construtora tem 15 dias úteis para apresentar a defesa.

Com os embaraços logo na largada das intervenções, não está descartado acionar um plano B. “Primeiro precisamos resolver a questão com a empresa que ganhou a licitação. Se não der certo, vamos ter que chamar o segundo colocado e se não for possível teremos que licitar novamente”, alertou.





SERVIÇOS





A reforma do espaço de lazer e esporte tem orçamento de R$ 2,1 milhões e prazo de conclusão de seis meses. As melhorias contemplam pintura, acessibilidade, paisagismo, instalação de novos bancos, alambrado no campo, adequação de bueiros, recuperação de pontos com erosão, reforma das quatro quadras, pista de skate, construção de duas novas escadas e reparos em outras duas já existentes.





