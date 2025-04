Universidade de Londrina oferece curso de pensamento computacional a adolescentes

Uma universidade londrinense está oferecendo a alunos do ensino médio um curso gratuito de Pensamento Computacional. O curso é uma oportunidade para alunos de escolas públicas e particulares de Londrina, Cambé e Ibiporã aprenderem mais sobre programação de computadores, linguagens digitais, desenvolvimento de websites, de aplicativos e outras habilidades que abrem caminho no segmento de TI (Tecnologia da Informação).





Estudantes do ensino médio regular e técnico, do primeiro ao último ano, podem participar gratuitamente do cursona UniFil. As turmas iniciam as atividades em abril e o treinamento prossegue até novembro, com 60 horas de capacitação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No curso os adolescentes e jovens serão estimulados a fortalecer o raciocínio lógico, aprimorar conhecimento e compreender de maneira mais abrangente os fundamentos da computação. Além de melhorar o desempenho acadêmico, os estudantes ganham experiência inclusive para entrar no mercado de TI como aprendizes, estagiários e até em vagas de trabalho.





As quatro turmas serão divididas às terças-feiras e quartas-feiras, no período da tarde, nas modalidades básica, intermediária e avançada. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo Portal de Eventos, no site da UniFil.