Universidade Positivo inaugura novo campus na Gleba Palhano, em Londrina

A UP (Universidade Positivo) inaugurou, nesta terça-feira (12), em Londrina, um novo campus. O espaço, localizado na Gleba Palhano, zona sul, possui 14 mil metros quadrados, mais que dobrando de tamanho para atender à demanda local.





A unidade possibilita a expansão do portfólio, que passa de oito cursos de graduação para 21, abrangendo as áreas de saúde, arquitetura, engenharia e direito.



De acordo com o coordenador-geral do campus Londrina, Pablo Caldarelli, uma das grandes novidades para 2024 é as 13 novas opções de cursos de graduação, com destaque para o curso de Enfermagem.





“Uma das nossas apostas é o curso de Enfermagem, pois entendemos que há demanda local. Além disso, o objetivo é consolidar nossos cursos na área da Saúde - Psicologia, Biomedicina, Farmácia e Odontologia -, ampliando a oferta nesse segmento”, afirma.





As obras de repaginação da nova sede estão na fase final, com o início das aulas marcado para 26 de fevereiro, quando os estudantes poderão usufruir de seis blocos didáticos, unidos por um pátio coberto, com 24 laboratórios práticos, clínicas e 64 salas de aula, além de um amplo estacionamento.





