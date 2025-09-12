Pesquisar

"40 PACIENTES POR HORA"

Mais de 20 mil pacientes são atendidos no primeiro mês de atendimento da UPA Centro

Redação Bonde com N.Com
12 set 2025 às 18:21

Foto: Jéssica Sabbadini
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou o balanço do primeiro mês de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro. Entre os dias 11 de agosto e 11 de setembro, foram realizados 20.445 atendimentos, número 31% maior que o registrado na UPA Centro-Oeste nos últimos 30 dias em que ela funcionou antes de fechar para reforma, de 10 de julho a 10 de agosto, registrando 15.602 atendimentos.

A UPA Centro atende na Rua Senador Souza Naves, 1.681 (esquina com a Avenida Bandeirantes) onde funcionava o antigo Hospital Mater Dei.

Após longos anos de espera, a mudança de endereço para um local adequado foi rapidamente viabilizada pelo prefeito e pela secretária municipal de Saúde junto à direção da Irmandade Santa Casa de Londrina. Em poucas semanas a reforma da UPA Centro-Oeste, que funcionava em condições precárias, inclusive com problemas estruturais, saiu do papel.

Com as novas instalações, mais espaçosas e confortáveis, foi possível ampliar a capacidade de atendimento e serviços oferecidos pela UPA. Para receber a população, a Prefeitura realizou reforma e adaptação nos ambientes, pintura, limpeza e outros serviços.

Os consultórios passaram de oito para 13, os leitos de observação de 16 para 24 e as poltronas de hidratação dobraram, de 15 para 30. Além disso, quantidade de profissionais também foi ampliada, passando de nove médicos para 13, sendo 12 clínicos gerais e um ortopedista.

A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, comemorou os resultados obtidos nos primeiros 30 dias da mudança da UPA Centro-Oeste para a região central.  “Esse novo espaço trouxe um ganho significativo para o processo assistencial. Sabemos que ainda não conseguimos resolver totalmente os desafios da rede de urgência, como a superlotação e, em alguns momentos, o tempo de espera elevado, mas não podemos deixar de reconhecer os avanços de termos uma unidade funcionando 24 horas no coração da cidade. Houve uma melhora no acesso da população, e hoje atendemos pessoas que muitas vezes não tinham a oportunidade de procurar atendimento médico no centro”, ressaltou.

Feijó destacou ainda que a unidade conta com uma equipe de profissionais capacitados e uma estrutura totalmente renovada, mais equipada e com incremento no número de colaboradores.  “Avançamos muito na ampliação dos espaços para acomodação dos pacientes e no aumento da equipe multiprofissional. Reforçamos a equipe de enfermagem, o suporte, a limpeza, a portaria e a equipe médica, que passou de nove para 13 profissionais. Sem dúvida, isso representou um ganho expressivo no acesso e na qualidade do atendimento para a população, e tem sido uma grande motivação para a gestão do prefeito Tiago Amaral”, afirmou.

Emerson Dias/n.com


O diretor de Urgência e Emergência em Saúde da SMS, Cleiton Santana, contou que os atendimentos na UPA Centro permanecem com a mesmas características da UPA Centro-Oeste. “A maioria dos casos atendidos, em torno de 70%, têm pouca gravidade, classificados como verde. Todos os pacientes são acolhidos e o atendimento é feito por classificação de risco, conforme a gravidade”, disse.

Segundo Santana, a UPA Centro conseguiu ampliar o número de atendimentos por hora, em decorrência da ampliação de estrutura, da capacidade de absorção dos pacientes com hidratação, leitos de observação e também com a ampliação do número de médicos e profissionais da equipe multidisciplinar, como enfermeiros, técnicos e auxiliares. “A média de hora, por atendimento, é variável porque vai depender da classificação de risco, mas para os casos de pouca gravidade são atendidos em torno de 40 pacientes por hora”, informou.

Estrutura – A unidade também dispõe de uma ampla sala de emergência e conta com uma farmácia para fornecer os medicamentos prescritos aos pacientes que passaram por atendimento. São ofertadas as medicações previstas na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume).

A UPA oferece atendimento de urgência e emergência clínica, com acolhimento e classificação de risco, realizados por médicos clínicos gerais, além de procedimentos de enfermagem. Nos casos de trauma, o serviço conta com ortopedista de plantão 24 horas por dia, em situações de trauma e lesões agudas nas últimas 72 horas.

No piso térreo, estão concentrados todos os atendimentos, incluindo consultórios médicos, hidratação, salas de raio-x, eletrocardiograma, emergência, ortopedia e gesso. No primeiro andar, ficam a sala de hidratação e os leitos de observação.

UPA Centro Londrina atendimento Secretaria Municipal de Saúde sus
