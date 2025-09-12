Mais de 20 mil pacientes são atendidos no primeiro mês de atendimento da UPA Centro

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou o balanço do primeiro mês de funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro. Entre os dias 11 de agosto e 11 de setembro, foram realizados 20.445 atendimentos, número 31% maior que o registrado na UPA Centro-Oeste nos últimos 30 dias em que ela funcionou antes de fechar para reforma, de 10 de julho a 10 de agosto, registrando 15.602 atendimentos.





A UPA Centro atende na Rua Senador Souza Naves, 1.681 (esquina com a Avenida Bandeirantes) onde funcionava o antigo Hospital Mater Dei.





Após longos anos de espera, a mudança de endereço para um local adequado foi rapidamente viabilizada pelo prefeito e pela secretária municipal de Saúde junto à direção da Irmandade Santa Casa de Londrina. Em poucas semanas a reforma da UPA Centro-Oeste, que funcionava em condições precárias, inclusive com problemas estruturais, saiu do papel.





Com as novas instalações, mais espaçosas e confortáveis, foi possível ampliar a capacidade de atendimento e serviços oferecidos pela UPA. Para receber a população, a Prefeitura realizou reforma e adaptação nos ambientes, pintura, limpeza e outros serviços.





Os consultórios passaram de oito para 13, os leitos de observação de 16 para 24 e as poltronas de hidratação dobraram, de 15 para 30. Além disso, quantidade de profissionais também foi ampliada, passando de nove médicos para 13, sendo 12 clínicos gerais e um ortopedista.





A secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, comemorou os resultados obtidos nos primeiros 30 dias da mudança da UPA Centro-Oeste para a região central. “Esse novo espaço trouxe um ganho significativo para o processo assistencial. Sabemos que ainda não conseguimos resolver totalmente os desafios da rede de urgência, como a superlotação e, em alguns momentos, o tempo de espera elevado, mas não podemos deixar de reconhecer os avanços de termos uma unidade funcionando 24 horas no coração da cidade. Houve uma melhora no acesso da população, e hoje atendemos pessoas que muitas vezes não tinham a oportunidade de procurar atendimento médico no centro”, ressaltou.





Feijó destacou ainda que a unidade conta com uma equipe de profissionais capacitados e uma estrutura totalmente renovada, mais equipada e com incremento no número de colaboradores. “Avançamos muito na ampliação dos espaços para acomodação dos pacientes e no aumento da equipe multiprofissional. Reforçamos a equipe de enfermagem, o suporte, a limpeza, a portaria e a equipe médica, que passou de nove para 13 profissionais. Sem dúvida, isso representou um ganho expressivo no acesso e na qualidade do atendimento para a população, e tem sido uma grande motivação para a gestão do prefeito Tiago Amaral”, afirmou.



