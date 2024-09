UPA do Jardim do Sol funcionará no antigo prédio do Mater Dei durante reforma em Londrina

Após cerca de cinco meses de negociações, a secretaria municipal de Saúde e a Iscal (Irmandade Santa Casa de Londrina) entraram num acordo para que o antigo prédio do Mater Dei, na área central, receba a estrutura da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol durante o período de reformas. O imóvel da instituição fica na esquina da avenida Bandeirantes com a rua Senador Souza Naves e está desativado desde julho do ano passado, quando os serviços do hospital foram transferidos para a Santa Casa.





A UPA deverá ocupar o térreo e o primeiro andar do prédio. Atualmente estão sendo alinhados os últimos detalhes do contrato. “(Buscávamos) um local que fosse adequado à população para ter o atendimento da urgência e emergência. A Santa Casa apresentou a proposta de minuta de contrato e está em análise do nosso setor jurídico e financeiro para avaliar as condições desse contrato” explicou Rosilene Machado, diretora-geral da secretaria de Saúde e secretária interina.

Não foi divulgado quanto o poder público londrinense vai desembolsar de aluguel. “Tem uma comissão da prefeitura que faz a avaliação”, afirmou. “Estamos na parte burocrática, vendo o que é de responsabilidade do município, o que será da Santa Casa, se vai precisar fazer alguma adequação no ambiente”, comentou. “A Santa Casa já deu o ok para a locação. Agora, está na fase das formalidades de contrato”, confirmou o hospital à FOLHA.