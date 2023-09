UTFPR de Londrina aproxima alunos e empresas durante feira de estágios

O campus de Londrina da UTFPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná) promoveu uma feira de estágios para aproximar os estudantes da instituição de diversas empresas dos mais variados ramos.





O objetivo da feira, realizado na quinta-feira (21) foi ampliar a gama de opções dos alunos, mostrando as diversas possibilidades de atuação, assim como já inserir os estudantes no mercado de trabalho por meio do estágio.

Fabiano Galão, coordenador do curso de engenharia de produção da UTFPR e um dos organizadores da feira, explica que muitas empresas buscam a instituição com a oferta de estágios em diversas áreas, então a feira foi uma forma de aproximar essas vagas dos estudantes durante a semana acadêmica dos cursos.





“Aqui eles podem ter contato direto com o pessoal do RH, conhecer os produtos, as políticas de contratação, fazer o cadastro para as vagas e até mesmo degustar alguns produtos”, ressalta.

O coordenador frisa que o estágio acadêmico é fundamental na vida dos estudantes, já que é uma forma de colocar em prática o que eles aprendem em sala de aula, além de vivenciar uma situação real de emprego.





“O estágio é um grande desenvolvedor das competências dos alunos no sentido de aprimorar as habilidades dele enquanto ele ainda está estudando”, pontua.

Essa vivência do estágio, segundo o professor, permite que os estudantes consigam desde cedo conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, assim como ter uma renda extra por meio da bolsa.





DINAMISMO E APRENDIZADO

Isabelle Paccagnan, head de desenvolvimento da empresa Litz Estratégia e Marketing, empresa focada na consultoria de empresas, explica que eles estão em busca de estagiários do curso de engenharia de produção.





“O que a gente espera são pessoas dinâmicas e que têm vontade de aprender de tudo um pouco”, afirma. O processo seletivo para aplicar para uma das vagas começa com o envio de um currículo e entrevistas presenciais com a equipe. Segundo ela, quem não for chamado de primeira fica registrado no banco de dados da empresa e pode conseguir uma oportunidade nas próximas seletivas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: