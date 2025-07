Vagas formais na construção civil crescem quase 50% no ano em Londrina

O setor da construção civil em Londrina vem se destacando como um dos maiores geradores de postos de trabalho no município. De janeiro a maio de 2025, a construção civil abriu 1.195 novas vagas. O número só é menor do que a quantidade de ofertas de trabalho criadas pelo setor de serviços, que somaram 3.530 nos primeiros cinco meses do ano.





Os dados são do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, e mostram que o setor, apesar da ascensão dos juros no país, segue forte.

No acumulado do ano, até maio, o número de vagas abertas pela construção civil em Londrina supera em 46,98% o saldo de vagas abertas no mesmo período de 2024, quando 813 trabalhadores do setor tiveram a carteira de trabalho assinada.





Os dados de maio da construção civil apontados pelo Caged foram o maior do ano até agora, com 394 novas vagas, atrás apenas do setor de serviços, com 682 postos formais de trabalho. Proporcionalmente, no entanto, a construção civil foi o segmento que mais cresceu em Londrina (3,20%), seguido pela indústria (1,01%) e serviços (0,71%).





