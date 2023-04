Vai dar rock na ExpoLondrina no palco Mundo Livre na Villa Gastronômica

Uma programação totalmente dedicada ao rock, no meio do sertanejo. É o que promete o palco Mundo Livre, uma referência à emissora de rádio homônima, que fica na Villa Gastronômica, dentro da ExpoLondrina.





Neste ano, o espaço onde estão instalados restaurantes mais gourmets agora é aberto ao público e traz uma programação de bandas mais voltadas ao gênero do rock, todos os dias, a partir das 20h.

Publicidade

Publicidade





“A proposta do palco Mundo Livre é ser o único lugar de rock dentro da ExpoLondrina. Os alto faltantes tocam sertanejo, os estandes respiram sertanejo, o palco da grade de shows é majoritariamente sertanejo, mas, Londrina também é um celeiro de rock e está representada no palco da Mundo Livre”, afirma Guilherme Lopes, coordenador do espaço e um dos músicos que se apresenta no local.





No Domingo de Páscoa, dia 9 de abril, o palco Mundo Livre abre espaço para uma missa sertaneja, às 10h30, celebrada pelo padre Ademar Lorrenzzetti, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora das Graças.

Publicidade





Confira a programação:





08/04 – Folk n’Folks

Publicidade

09/04 – All In Duo

10/04 – Suy

Publicidade

11/04 – Gui da 4Dogs

12/04 – Duo Re + Vini

Publicidade

13/04 – Laika Dog

14/04 – Folk n’Folks

15/04 – Black Sheep

16/04 – 4Dogs