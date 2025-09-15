Vândalos destroem imagens de santos em loja no centro de Londrina

Uma loja de artigos religiosos na Alameda Miguel Blasi, no centro de Londrina, sofreu dois episódios de vandalismo na semana passada, em que imagens de santos foram quebradas e desfiguradas durante a madrugada. As imagens religiosas são feitas de cimento e ficam na parte de fora da loja.

O proprietário do estabelecimento, Walfrido Soares Barbosa, 52, afirma que essa é a primeira vez em que uma situação como essa acontece nos quatro anos em que está no local. Ele detalhou que ao chegar para trabalhar no dia 08 de setembro, por volta das 7h, viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, destruída.

“Ele pegou uma pedra, quebrou, degolou e jogou a imagem no chão”, detalha, complementando que o vândalo também usou a pedra para desfigurar o rosto da padroeira. Barbosa explica que recolheu os pedaços da imagem para poder restaurar e optou por não divulgar o caso. Entretanto, na madrugada de sábado (13), o caso se repetiu. Ao chegar de manhã para trabalhar, a imagem de Santa Rita de Cássia também estava em pedaços.

No primeiro caso, um fio da câmera de segurança foi desconectado, o que impediu a filmagem do ato. Desta vez, o proprietário explica que a posição do equipamento foi alterada, mas que foi possível captar alguns vultos e a frase: "mais uma".



Foto: Arquivo Pessoal



'Pura maldade'

Barbosa diz acreditar que o caso se trata de vandalismo e não cogita a ideia de que seja um ato de intolerância religiosa. Pela frase, o medo do lojista é de que a imagem de Santa Luzia, que fica na sequência, também seja violada ou que até mesmo o autor tente quebrar as vitrines do comércio. “Quem tem fé, quem tem religião, quem pratica a religião respeita a do outro. Isso não é intolerância religiosa, isso é vandalismo. Isso é um ato de pura maldade”, reforça.

Na visão do comerciante, os autores do vandalismo são usuários de drogas que se estabeleceram em toda a região central de Londrina e que a sensação de insegurança só cresce no que deveria ser o cartão-postal da cidade. Com a maioria de clientes de idade mais avançada, ele garante que muitos deixaram de frequentar a loja por conta do medo.

Em relação às imagens que ficam na parte externa da loja, ele afirma que não vai remover e que caso a situação se repita, vai restaurar e recolocar. "Eu não vou sufocar a minha fé. Eu não vou deixar o mal prevalecer", frisa. A imagem de Santa Rita de Cássia deve voltar ao pedestal ainda nesta segunda-feira (15) após passar pela restauração e pintura; por outro lado, a imagem de Nossa Senhora Aparecida deve levar mais tempo para ser recolocada, já que ficou mais danificada, principalmente na face.





Foto: Arquivo Pessoal