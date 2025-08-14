Pesquisar

Distrito de São Luís

Veículo em chamas carregado de cigarro é encontrado abandonado em Londrina

Redação Bonde com PMPR
14 ago 2025 às 16:26

Divulgação / PMPR
Um veículo carregado de cigarros foi encontrado em chamas e abandonado no distrito de São Luís (Zona Sul), nesta quinta-feira (14), em Londrina. Após receber a informação, uma equipe da PMPR (Polícia Militar do Paraná) localizou o automóvel abandonado na Estrada do Coelho.


Divulgação / PMPR


Sem qualquer suspeito para abordagem ou testemunhas, os agentes policiais acionaram o Corpo de Bombeiros para que o automóvel fosse resfriado, podendo assim ser guinchado e recolhido. 

