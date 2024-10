Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira em Londrina e região

O tempo segue estável e quente nesta quinta-feira (31) em Londrina e nos municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).



O sol predomina com tempo estável na maioria das regiões do estado. A temperatura ficam bem elevadas e podem ultrapassar os 31 °C.



Nos próximos dias, uma nova massa de ar quente e úmido se organiza sobre a região de Londrina, com previsão de chuvas entre sábado (2) e domingo (3). Entretanto, as temperaturas não devem cair, e se mantêm perto dos 20 °C.

