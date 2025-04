Veja a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e municípios da região

A terça-feira (8) deve ser de tempo instável em Londrina e nos municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).









Na quarta-feira (9), ainda chove de forma isolada. As temperaturas apresentam uma leve queda e não deve ultrapassar os 25°C. As áreas de instabilidades avançam pelo estado ao longo do dia com pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas. Não se descarta a ocorrência de temporais localizados. Apesar da instabilidade a tarde será abafada, com a temperatura podendo chegar aos 29°C.





A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira em Londrina foi de 21°C.