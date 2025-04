Veja a previsão do tempo para este fim de semana em Londrina e municípios da região

O fim de semana será de sol e tempo instável em Londrina e nos municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nesta sexta-feira (28) o dia deve ser de sol com nuvens mas sem possibilidade de chuvas. Uma frente fria se organiza e avança rapidamente pelo Sul do Brasil e deve encontrar um ambiente bastante aquecido no Paraná, situação que potencializa a formação de instabilidade.

No sábado (29) e domingo (30) devemos ter um dia bem abafado no Paraná, com temperaturas, em média, superando os 30°C na maior parte do estado. Entre os períodos da tarde e da noite áreas de instabilidade se intensificam, provocando pancadas de chuva rápidas e localizadas.

PREVISÃO PARA LONDRINA





Sexta-feira (28) - Temperatura mínima de 21ºC e máxima de 33ºC

Sábado (29) - Temperatura mínima de 21ºC e máxima de 33ºC

Domingo (30) - Temperatura mínima de 21ºC e máxima de 33ºC