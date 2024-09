Veja como a Folha de Londrina cobriu a primeira edição do Rock in Rio, em 1985

Uma relíquia em forma de negativos. Assim deve ser considerado o acervo fotográfico do fotojornalista Jaelson Lucas, falecido em 30 de agosto - após internamento para uma cirurgia cardiológica.





Entre tantas coberturas jornalísticas, a do Rock in Rio, no ano de 1985, é memorável. Durante os 10 dias do evento que foi comparado à Woodstock, o fotojornalista Jaelson Lucas e os repórteres Dulcinéia Novaes e Ademir Assunção foram os enviados especiais da Folha de Londrina para mostrarem aos leitores tudo o que se passava no Rio de Janeiro - que desde aquele período passou a ser considerada a Cidade do Rock.

Em 2024, o evento celebra 40 anos desde a primeira edição - o evento começou no dia 13 e segue até este domingo (22). Ao longo da sua história, são 24 edições, 10 no Brasil, nove em Portugal, três na Espanha e uma nos Estados Unidos. Em 2008, foi realizado pela primeira vez em dois locais diferentes, Lisboa e Madrid. Além destas, duas edições foram canceladas: Madrid e Buenos Aires.





O hino do festival que é de autoria do compositor Nelson Wellington e do maestro Eduardo Souto Neto, ainda ressoa para muitos. Foi gravado originalmente pelo grupo Roupa Nova.

PELAS LENTES DE JAELSON LUCAS





Durante os dez dias de festival – de 11 e 20 de janeiro – eram de quatro a seis apresentações diárias de bandas e artistas brasileiros e internacionais.

Cada noite seguia um estilo musical dentro da linha do rock: a mais hard rock, com os grupos AC/DC e Scorpions; a mais romântica, com George Benson, James Taylor e Elba Ramalho; e a mais pop, com Blitz, Lulu Santos e Paralamas do Sucesso.





Na estreia, um público de 470 mil pessoas esteve na Cidade do Rock. Entre os artistas: Queen, Iron Maiden, Whitesnake, Baby Consuelo e Pepeu Gomes, Erasmo Carlos e Ney Matogrosso.





