Veja o funcionamento dos serviços municipais durante o aniversário de Londrina

A Prefeitura de Londrina informa como estarão organizados os serviços municipais durante o feriado municipal do aniversário de Londrina, celebrado na terça-feira, 10 de dezembro.





Tanto na segunda-feira (9) – ponto facultativo conforme o decreto 1.562/2024, publicado na edição no 5.361 do Jornal Oficial do Município –, quanto na terça-feira, não haverá expediente nas sedes administrativas da Prefeitura e das secretarias e órgãos municipais. Porém, os serviços essenciais, como os de saúde, fiscalização e defesa social estarão funcionando.

Educação – Todas as unidades escolares que integram a rede municipal de ensino não terão aulas na segunda e terça-feira em Londrina, e abrirão novamente na quarta-feira (11), incluindo as escolas, Centros Municipais de Educação (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos conveniados.





Defesa Social – O trabalho operacional da Guarda Municipal (GM) de Londrina funcionará normalmente. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas como espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias e academias ao ar livre.





Saúde – Os serviços da Diretoria de Urgência e Emergência (DUES) estarão ativos, incluindo as Unidades de Pronto Atendimento Centro-Oeste e Sabará, o Pronto Atendimento Infantil (PAI) e o Pronto Atendimento (PA) do Leonor, todos esses em funcionamento 24h por dia.

Já o PA do Conjunto Maria Cecília funcionará em horário normal, das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória, atualmente sediado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ouro Branco, vai operar das 7h às 23h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funcionará 24 horas todos os dias, e pode ser acionado pelo telefone 192.





Também atenderão de forma regular a Maternidade Municipal Lucilla Ballalai e o plantão do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III.

Todas as UBSs fecham na segunda-feira (9) e no feriado, inclusive a Unidade do Ouro Branco, que só abrirá para os atendimentos do PA do União da Vitória.





Cultura – A programação de eventos em Londrina pode ser acompanhada na página de Instagram da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Além disso, a secretaria preparou um calendário especial com 252 atividades culturais de diversas linguagens e em diferentes regiões para celebrar o aniversário de 90 anos da cidade e as festividades de fim de ano.

Restaurante Popular – O Restaurante Popular abrirá normalmente na segunda (9) e terça-feira (10). Localizada na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central, a unidade funciona das 11h às 14h.





Trabalho, Emprego e Renda – A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) disponibiliza diversos serviços pela internet, inclusive para acesso no feriado. O atendimento presencial retorna na quarta-feira (11).

Serviços como seguro-desemprego e atendimento por WhatsApp devem ser agendados previamente através do site www.londrina.pr.gov.br/trabalho , sendo que a agenda semanal é aberta todas as quintas-feiras, às 8h.





Já a intermediação de mão de obra presencial é feita por ordem de chegada. A SMTER funciona das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, e fica na Rua Pernambuco, 162.

Parque Municipal Arthur Thomas – Em virtude da reforma realizada na parte interna do Parque Municipal Arthur Thomas, o espaço encontra-se fechado para visitação no momento.





Acesf – A parte administrativa da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários (ACESF) de Londrina vai ficar fechada. Porém, o Plantão Funerário continua funcionando normalmente, 24h por dia.





CMTU – Em função feriado do aniversário de Londrina e do decreto municipal que estabelece ponto facultativo no dia que o antecede, nesta segunda (9) e terça-feira (10) os setores administrativos e de atendimento ao público da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estarão fechados. Assim, protocolos de solicitações e de processos de trânsito que venceriam no período, como defesa de autuação, poderão ser efetivados na quarta-feira (11).





Apesar do fechamento da companhia, os agentes de Trânsito e de Posturas trabalharão em escala reduzida. Esquema semelhante será adotado no Terminal Rodoviário de Londrina, gerenciado pela CMTU: serviço apenas das equipes operacionais, com recesso dos trabalhadores da área administrativa.





Transporte coletivo – Tanto na segunda (9) quanto na terça-feira (10), os ônibus do transporte coletivo circularão com os horários relativos aos dias úteis. Algumas linhas também receberão reforço. São elas a 106 – Guilherme Pires; 110/111 – Mister Thomas/Eucaliptos; 113 – Pioneiros; 210 – União da Vitória; 213 – Shopping Catuaí; 314 – Olímpico; 351 – Terminal Oeste Parador; 406 – Aquilles Stenghel; 501 – Vivi Xavier Parador; 505 – Vivi Xavier Expresso; 601 – Acapulco Parador; 602 – Irerê Parador; 803 – Terminal Vivi Xavier / Shopping Catuaí.





PEVs – Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) das regiões leste e norte estarão fechados para o recebimento de resíduos durante o feriado. Na segunda-feira, funcionarão normalmente.





Feiras – As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas sem nenhuma alteração, com presença facultativa dos comerciantes.





Limpeza urbana e coleta do lixo – Serviços de limpeza urbana, como lavagem de vias, varrição, desobstrução de bueiros e a capina do mato, serão interrompidos ou executados em menor escala no feriado.





A coleta do lixo funcionará como de costume, percorrendo os locais já atendidos às segundas e terças. Já a o recolhimento do reciclável será feito de modo diferenciado, a depender de cada cooperativa de catadores. Confira como vai ser:





Coopernorth, coleta na segunda;





Ecorecin, coleta na segunda;





Cooper Refum, coleta na terça;





Cooperoeste, coleta na terça;





Cooper Região, coleta na terça;





Coocepeve, coleta na quarta.





Para verificar a cooperativa responsável por cada bairro, a população pode acessar o mapa da coleta seletiva no site cmtu.londrina.pr.gov.br. Outras informações sobre a programação dos serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 17h desta sexta-feira (6).