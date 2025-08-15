Vereador de Londrina resgata cão que vivia 'isolado' em quadra de condomínio

Após reportagem feita pelo Portal Bonde, o cachorro que estava vivendo "isolado" na quadra esportiva de um condomínio da Zona Norte de Londrina foi resgatado nesta sexta-feira (15) pelo vereador Deivid Wisley. O "Negão" - nome dado ao animal - seguirá para um lar temporário enquanto aguarda um local fixo para viver.





Via Instagram, o vereador repercutiu a reportagem e enfatizou a urgência de um encontrar um tutor para o Negão, que estava há cerca de 6 meses no condomínio.

"Esse é o cachorro que o Bonde fez a matéria e que está aqui há uns seis meses. Hoje, estamos aqui para resgatá-lo e dar um final feliz, porque ele está vivendo entre o amor e o ódio. Há muita gente que gosta dele, que cuidou nesse tempo, mas também há quem não goste da presença dele", disse.





Wisley destacou que o resgate é emergencial, por causa das circunstâncias, e que o cão segue disponível para ser adotado. "A quadra onde ele está morando não é o local ideal para viver. A gente está aqui justamente para resolver esse problema. Vamos levá-lo para um lar temporário agora, mas, se você tiver interesse, pode entrar em contato que o levo até a sua casa", falou o vereador.



