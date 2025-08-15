Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Após reportagem do Bonde

Vereador de Londrina resgata cão que vivia 'isolado' em quadra de condomínio

Bruno Souza - Redação Bonde
15 ago 2025 às 17:11

Compartilhar notícia

Arquivo pessoal/ Imagem cedida
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Após reportagem feita pelo Portal Bonde, o cachorro que estava vivendo "isolado" na quadra esportiva de um condomínio da Zona Norte de Londrina foi resgatado nesta sexta-feira (15) pelo vereador Deivid Wisley. O "Negão" - nome dado ao animal - seguirá para um lar temporário enquanto aguarda um local fixo para viver.


Via Instagram, o vereador repercutiu a reportagem e enfatizou a urgência de um encontrar um tutor para o Negão, que estava há cerca de 6 meses no condomínio.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


"Esse é o cachorro que o Bonde fez a matéria e que está aqui há uns seis meses. Hoje, estamos aqui para resgatá-lo e dar um final feliz, porque ele está vivendo entre o amor e o ódio. Há muita gente que gosta dele, que cuidou nesse tempo, mas também há quem não goste da presença dele", disse.


Wisley destacou que o resgate é emergencial, por causa das circunstâncias, e que o cão segue disponível para ser adotado. "A quadra onde ele está morando não é o local ideal para viver. A gente está aqui justamente para resolver esse problema. Vamos levá-lo para um lar temporário agora, mas, se você tiver interesse, pode entrar em contato que o levo até a sua casa", falou o vereador.


Leia mais sobre a história na reportagem abaixo:

Imagem
Cão fica 'isolado' em condomínio de Londrina após ser devolvido à rua pela CMTU
De acordo com um morador e o síndico do condomínio, o animal foi recolhido pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), mas foi devolvido às ruas do bairro pouco tempo depois.
Vereador de Londrina cachorro isolado condomínio residencial condomínios cachorro abandonado em condomínio
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas