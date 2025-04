Viaduto da PUC deve ficar pronto antes da Exposição de Londrina, diz PRF

As pistas da parte de cima do viaduto da PUC (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), localizado no entroncamento da BR-369 com a avenida Jockey Clube (zona oeste de Londrina), foram liberadas totalmente em ambos os lados nesta sexta-feira (21). O fluxo é normal na rodovia e os motoristas já circulam sem problemas. Agora, a parte de baixo do viaduto, onde ficam as marginais e as rotatórias, é o principal foco para os próximos dias. Em contato com a FOLHA, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o tráfego total do local deve ser liberado no sábado, dia 29 de março.





Porém, a uma semana da liberação indicada pela PRF, a parte inferior do viaduto ainda é um canteiro de obras, com a presença de maquinários e trabalhadores. Há uma preocupação em relação à entrega por conta da realização da 63ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, a ExpoLondrina 2025, no Parque de Exposições Ney Braga. O evento começa em 4 de abril.

A reportagem questionou o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) sobre o andamento das obras e sua conclusão. A informação foi de que as chuvas recentes atrapalharam.





“A previsão é de ter todas as pistas liberadas antes da ExpoLondrina. Atualmente o tráfego está circulando nas pistas superiores do viaduto, enquanto as marginais estão interditadas. A obra está 90,3% concluída, com serviços concentrados na implantação da passagem inferior e acessos às rotatórias, bem como serviços complementares. O DER/PR recomenda que os usuários sigam pelo trecho com cautela, obedecendo à sinalização de obra e orientações dos trabalhadores no local”, informou o DER/PR em nota enviada à FOLHA.

ENTREGA AOS POUCOS





Em janeiro, o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, havia prometido a entrega total das obras em março. Desde o início do mês, o viaduto da PUC tem sido entregue, mas aos poucos. No último dia 6, foi realizada a liberação de duas faixas no sentido Londrina-Cambé. A promessa foi de que a pista contrária seria liberada na semana seguinte, mas isso só ocorreu nos últimos dias.

As duas rotatórias e as marginais não estão prontas. Quando liberadas, elas permitirão que os motoristas que chegam das avenidas Jockey Clube e Cruzeiro do Sul e das ruas Geraldo Rodrigues e das Indústrias não tenham necessidade de interação com o tráfego da rodovia.





O início das obras foi anunciado pelo governador Ratinho Júnior em março de 2023, há dois anos, mas houve atraso. A primeira empresa que venceu o edital teve o contrato rompido em junho daquele ano. Somente em setembro a segunda colocada foi convocada e assumiu as obras, que começaram em outubro. O investimento na obra do viaduto da PUC é de R$ 31.069.120,00.