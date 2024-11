Vida no Flores do Campo é tema de exposição na Divisão de Artes Plásticas da UEL

A exposição Coletivo FotoFlores – Movimento em Construção, que retrata as transformações da Ocupação Flores do Campo, na zona norte de Londrina, pelo olhar dos jovens fotógrafos moradores do bairro, chega nesta quinta-feira (14) à Dap (Divisão de Artes Plásticas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para sua última temporada de visitações na cidade. A abertura será das 19h30 às 21h30.





O público poderá apreciar a mostra na rua Pernambuco, nº 540. Após a estreia, o local ficará aberto das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30, durante os dias úteis, até 20 de dezembro – última data antes do recesso de fim de ano na UEL. A entrada é gratuita e visitas mediadas poderão ser agendadas pelo telefone (43) 3322-6844. Em 22 de janeiro de 2025, a exposição será reaberta e permanecerá em cartaz até o mês seguinte, ainda sem data de encerramento definida.





A exibição chega ao novo espaço após ter passado, entre 5 e 19 de outubro, pela Ocupação Flores do Campo, onde uma das residências ocupadas, na via principal da comunidade, foi restaurada e transformada em centro cultural e comunitário para receber as fotografias. De 26 de outubro a 9 de novembro foi a vez da Vila Cultural Canto do MARL abrigar a exposição, que, desde a estreia, foi visitada por aproximadamente 500 pessoas.





O cofundador do Coletivo FotoFlores e coordenador das atividades, Gabriel Melhado, afirma estar satisfeito com o carinho com que o público tem tratado o trabalho do grupo. Para além de tornar conhecida a arte produzida na Ocupação, valorizando seus moradores e a luta por moradia, ele avalia como positivas as relações que têm sido constituídas nesse processo.





“Estamos felizes com o caminhar da exposição, que tem sido bem recebida. São muito importantes as articulações que estão surgindo através dela. A mostra está funcionando como catalisador de novas iniciativas na Ocupação Flores do Campo, e isso é muito rico”, analisa.





Responsável por chefiar a DaP, que além de abrigar a terceira etapa da mostra ainda teve coparticipação na curadoria e expografia, Danillo Villa considera que o elemento mais forte dessa parceria é o sentido de coletivo, dessas muitas vozes que contribuem para a composição do trabalho. Ele conta que desde o início já tinha em mente a possibilidade de uma realidade que ensinaria a ouvir verdadeiramente as pessoas e a contribuir para uma relativização das distâncias entre periferia e centro.





“O que interessa é saber onde se constitui o discurso e, com certeza, no Flores do Campo está acontecendo isso. Está sendo produzido um valor lá, de muitas formas. Nesse sentido, a gente participou dessa rede para fazer com que esses valores circulem. Para que as pessoas possam entrar em contato e relativizar o que é entendido como artístico, como se produz arte. Tem sido um aprendizado para todo mundo, certamente”.