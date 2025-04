Vila Alma Brasil em Londrina vai ter sessão gratuita do filme “Os 80 Gigantes” neste domingo (13)

A Vila Cultural Alma Brasil, de Londrina, recebe neste domingo (13), às 19h30, a campanha de impacto social do filme “Os 80 Gigantes”, da diretora Joana Nin. A obra conta a história de arte e resistência da Cia dos Ventos, fundada por uma família que se dedica ao Teatro de Bonecos há 30 anos, no Paraná.





A entrada é gratuita e haverá a exibição do longa-metragem, seguida de um bate-papo com as artistas Tadica Veiga, fundadora da Cia dos Ventos e uma das protagonistas do filme; e Mauro Amarello, que é ator, bailarino, professor e pesquisador de teatro.

“Os 80 Gigantes”, que estreou nos cinemas do País no último mês de março, está percorrendo uma rota itinerante por várias cidades do Paraná, em uma atividade de campanha de impacto social que reúne sessões e debates com entrada gratuita.





“A proposta é atrelar o lançamento comercial a uma campanha de impacto social que visa a facilitar o acesso do público ao filme, realizando uma mobilização em parceria com bonequeiros de todo o Brasil, escolas e outras instituições interessadas”, explicou a diretora, cujo mestrado em Comunicação na PUC-Rio foi dedicado ao tema do Impacto Social no Documentário.

Joana Nin acrescentou que a Sambaqui Cultural tem realizado o lançamento de seus longas-metragens documentários dessa forma.





“Assim fizemos com o nosso filme anterior, Proibido Nascer no Paraíso, e estamos agora fazendo com este”, disse ela.





Além de Londrina, a cidade de Maringá recebe a sessão de impacto no dia 15 de abril e, no dia 16 de abril, ocorrerão duas sessões, uma em Campo Mourão e outra em Paranavaí. A rota itinerante já passou por Cascavel, no último dia 5 de abril.





A Vila Cultural Alma Brasil é um dos projetos que são contemplados com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio de recursos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), gerido pela Secretaria Municipal de Cultura.