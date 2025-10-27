Pesquisar

A partir do dia 31 de outubro

Vinte e três ambulantes vão trabalhar em frente aos cemitérios de Londrina durante o Finados

Redação Bonde com assessoria de imprensa
27 out 2025 às 11:22

Foto: Jéssica Sabbadini
O comércio de rua no feriado de Finados, celebrado no dia 02 de novembro, em frente aos cinco cemitérios municipais da cidade, vai contar com 23 ambulantes credenciados em Londrina. De acordo com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), no ano passado foram 30. Eles poderão comercializar seus produtos entre os dias 31 de outubro e 02 de novembro, das 8 às 18 horas, horário em que os cemitérios fecham.


A partir de agora, cada um dos ambulantes credenciados pela CMTU, responsável pela gestão do serviço, terá que retirar suas autorizações, de porte obrigatório, na sede da companhia até neste quinta-feira (30), das 8 às 17 horas, que fica na Rua Professor João Cândido, n° 1213.

Nos dias de comercialização, os agentes da CMTU vão fazer a fiscalização. Quem for flagrado vendendo irregularmente será notificado a retirar as mercadorias, que poderão ser apreendidas com o apoio da Guarda Municipal. O infrator também poderá ser multado.



dia de finados Feriado de Finados ambulante ambulantes londrina cadastro para ambulantes CMTU
