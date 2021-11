Viscardi oferece mais de 60 vagas de emprego em Londrina

Em função da abertura de mais uma loja da rede no centro de Londrina, a primeira com bandeira Express, o Viscardi está oferecendo mais de 60 vagas de emprego, sendo que algumas destas vagas são para o período noturno, uma vez que a loja terá um horário diferenciado de atendimento.

Entre as vagas disponíveis estão: açougueiro, auxiliar de açougueiro, caixa, pacote, repositor de mercearia, repositor de FLV, repositor de frios, atendente de padaria, cozinheira, auxiliar de cozinha e chapeiro.

Desta forma, teremos um Mutirão de Emprego que acontecerá nos dias 25 e 26 de novembro, das 8h às 18h. No dia 25 de novembro, os interessados nas vagas deverão retirar a senha na loja da Inglaterra ou Quintino. Já no dia 26 de novembro, serão realizadas as entrevistas de emprego no Centro de Distribuição do Viscardi, localizado na Avenida Luigi Amorese, 6485-A, Jardim Leonor.