Visita do presidente Bolsonaro à ExpoLondrina muda protocolo de segurança

Na agenda oficial, a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, à 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina 2022, está prevista para ocorrer às 20 horas desta sexta-feira (8). Entretanto, desde o início da manhã a presença agendada da comitiva presidencial mudou o protocolo de segurança no parque de Exposição Ney Braga.



Ao contrário dos demais dias de feira, quem entrar no parque terá que, obrigatoriamente, passar por uma revista por detectores de metais. Grades de proteção para isolamento do público foram instaladas no parque. As barreiras foram instaladas no corretor onde o presidente passará desde a sede administrativa da Rural, passando pela pista central até o recinto de shows.







Segundo o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antonio Sampaio, a organização e segurança fica a cargo do Gabinete de Segurança Institucional de presidência, e de forças de segurança como a polícia rodoviária federal e polícia federal. A pista central foi preparada para um discurso do presidente Bolsonaro e há expectativa que o presidente compareça ao recinto de shows e rodeios.





Além do presidente da República, Jair Bolsonaro, está confirmada a presença do novo Ministro da Agricultura Marcos Montes, que substituiu a ex-ministra e deputa federal Teresa Cristina no cargo. A visita do presidente acontece um dia após a presença do governador Ratinho Junior à feira. Antonio Sampaio ressaltou a importância da presença de autoridade na ExpoLondrina que reflete, segundo ele, a importância do agronegócio para economia de todo o país.

Depois da ExpoLondrina, o presidente Jair Bolsonaro fará uma motociata em Andirá e visita o Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes no norte pioneiro junto como governador.