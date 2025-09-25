Triunfo no RS em 2024 reacende esperanças do Londrina EC

O Londrina não conquistou o acesso em 2024, mas chegou vivo até a última rodada graças a vitórias improváveis no returno do quadrangular final. Uma delas ocorreu no Rio Grande do Sul, que vai receber o próximo duelo do LEC, domingo (28), às 19h, contra o Caxias, em Caxias do Sul.





No ano passado, a partida em questão também marcou a primeira rodada do returno do quadrangular, mas foi disputada em Erechim, diante do Ypiranga. E aquele resultado pode servir como referência para o Londrina de 2025, mesmo em cenários diferentes.

O Tubarão fez um primeiro turno ruim, com duas derrotas e um empate, e chegou aos jogos decisivos praticamente eliminado. Depois de empatar com o Ypiranga no Café, visitou o mesmo adversário, que poderia encaminhar o acesso com a vitória. O time gaúcho tinha três pontos e, se triunfasse, chegaria a seis.





O Ypiranga pressionou, mas parou nas defesas de Gabriel Félix. Nos acréscimos, o árbitro Maguielson Lima Barbosa concedeu mais um minuto além do previsto, irritando o Londrina. Os gaúchos tiveram uma falta que seria o último lance do jogo, a defesa afastou e armou o contra-ataque: Echaporã conduziu e rolou para Gustavo França, que bateu cruzado e garantiu a vitória.

O triunfo manteve a esperança alviceleste, mas o time ainda precisava de mais vitórias seguidas. Superou a Ferroviária, mas acabou derrotado pelo Athletic em São João del-Rei.





Um dos titulares daquele Ypiranga é hoje um dos principais jogadores do Londrina em 2025. O volante Lucas Marques lembra a partida como um exemplo para o time atual: “No Ypiranga, empatamos os três primeiros jogos. No jogo da volta, também estávamos empatando. A torcida pediu para irmos à frente e buscar a vitória, e fomos. Teve uma falta no meio-campo, batemos na área e, no contra-ataque, saiu o gol do França. Aprendi que um ponto é muito importante nessa fase final. Jogamos para vencer todos os jogos, mas, no contexto geral, precisamos entender que cada ponto faz diferença. Não podemos perder pontos”, afirmou o camisa 8 do LEC.

Em 2025, o panorama é menos dramático. Um empate com o Caxias manteria o Londrina entre os dois primeiros colocados, antes dos últimos confrontos contra o Floresta, fora, e o São Bernardo, no VGD.



