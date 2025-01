Viveiro da Prefeitura de Londrina faz evento de distribuição gratuita de mudas neste sábado

O Viveiro Municipal da Prefeitura de Londrina fará, neste sábado (1º), um plantão de distribuição gratuita de mudas, incentivando o plantio de árvores nas calçadas da cidade. O evento ocorre das 8h às 12h, na sede do Viveiro, localizado no final da Avenida Europa, Jardim Vale Azul (Zona Sul).





Para participar, os interessados devem comparecer ao local portando um comprovante de residência atualizado e um documento de identificação pessoal com foto. Cada participante pode retirar de uma a três mudas, dependendo do espaço disponível para o plantio na calçada de sua residência.





Com o plantão, a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) tem como meta o aumento da arborização urbana em Londrina, contribuindo para um ambiente mais sustentável, agradável e com melhor qualidade de vida para a população.

“Com iniciativas como esta, Londrina reforça seu compromisso com o ambiente, promovendo a conscientização e a participação ativa dos cidadãos. Quando cada pessoa faz a sua parte, cuidando da arborização em frente à sua casa, estamos juntos construindo uma cidade mais saudável, sustentável e agradável para viver. É um gesto simples, mas que gera impacto para gerações futuras”, destacou o secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues Pereira.





Equipes do Viveiro Municipal e da Educação Ambiental da Sema estarão presentes no evento, oferecendo orientações sobre o plantio correto e os cuidados necessários com as árvores recém-plantadas.

“Queremos que os londrinenses conheçam o Viveiro Municipal e se juntem a nós nesse esforço para tornar nossa cidade cada vez mais arborizada. Além de embelezarem os espaços urbanos, as árvores desempenham um papel fundamental no cuidado com nossa saúde mental e emocional, proporcionando bem-estar e contribuindo para uma qualidade de vida melhor”, pontuou a assessora de Educação Ambiental, Lidiani Isidoro.





O Viveiro conta com uma média de 18 espécies diferentes de árvores que podem ser retiradas, incluindo samambaia, ipês, dedaleiro, resedá, entre outras. Ainda que seja possível escolher qualquer tipo de muda disponível, as equipes da Sema auxiliam na definição de qual espécie é mais indicada para cada localidade, levando em conta fatores como tamanho da calçada disponível e a presença de fiação que, por exemplo, torna mais adequada uma árvore de porte menor.





“Plantar uma árvore na calçada de casa é muito mais do que um ato de embelezamento, é uma atitude cidadã que traz inúmeros benefícios para todos. As árvores ajudam a reduzir a temperatura nos dias mais quentes, melhoram a qualidade do ar, oferecem sombra e conforto, alimento e abrigo para a fauna e proteção contra os ventos”, reforçou o diretor de Áreas Verdes da Sema, Gerson Galdino.