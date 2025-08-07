Wallace, zagueiro do LEC, lança livro: “Defesa é ordem, ataque é caos"

O futebol, muitas vezes, é contado sob a ótica dos craques, dos gols e das jogadas plásticas que encantam os olhos. Mas o zagueiro Wallace, titular do Londrina Esporte Clube, decidiu inverter essa lógica. Aos 37 anos e com uma carreira marcada por passagens por clubes como Corinthians, Flamengo, Grêmio e Vitória, ele lança "Em Defesa", um livro que se propõe a simplificar a “arte” de defender em campo, e também a ressaltar a importância da organização defensiva como pilar essencial do futebol.





A ideia do livro surgiu a partir de uma provocação feita pelo técnico Eduardo Barroca, durante a última passagem de Wallace pelo Vitória, em 2020. “Ele dizia que atacar é mais difícil que defender. Discordei. Organizar onze jogadores de forma coordenada para neutralizar o adversário é extremamente complexo. O título ‘Em Defesa’ carrega essa tese”, explica Wallace em entrevista ao FolhaCast.

Com 128 páginas e linguagem acessível, a publicação será lançada em uma tiragem inicial de 500 exemplares, com os cem primeiros destinados aos sócios-torcedores do Londrina. A pré-venda já está disponível pelo site: https://em-defesa.lojaintegrada.com.br/livro-em-defesa.





Além do texto, o livro traz QR codes com vídeos, imagens e análises complementares, ajudando o leitor a visualizar os conceitos abordados. Entre os temas tratados estão defesa individual e coletiva, leitura de jogo, comportamento em campo e posicionamento, sempre respaldados por estatísticas e experiências práticas vividas pelo próprio autor.

“Eu acredito que a defesa é ordem e o ataque é caos. E, para colocar onze caras em sinergia, não é simples. É difícil. E o livro mostra isso. Fala sobre a complexidade de defender, sobre o comportamento do atleta”, ressalta.





