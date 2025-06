Zona Azul passa a aceitar pagamento por PIX com QR-Code em Londrina

A Zona Azul passou a aceitar, a partir desta terça-feira (3), pagamentos via pix para os estacionamentos públicos rotativos em Londrina. Com a novidade, a parte frontal de todos os 98 parquímetros físicos da cidade ganharão um adesivo com QR-Code (código de barras bidimensional) para pagamentos.





O Parquímetro Digital, como foi chamado, recebeu o aval da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e a adesivagem dos totens será feita em até dez dias de forma gradativa, de acordo com a Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina), que administra o serviço desde 1981.





Segundo o coordenador administrativo da Zona Azul de Londrina, Wellington Luís Marcati, a Epesmel busca soluções que facilitem a vida de quem usa o serviço. “O parquímetro digital tem a importância de trazer mais uma opção de pagamento aos usuários que, por qualquer que seja o motivo, não têm o aplicativo de celular ou moedas para o pagamento da forma convencional.”





Atualmente, o pagamento nos totens pode ser feito com moedas e cartões recarregáveis, modalidades que representam 7% do total dos acionamentos. A forma de pagamento preferida dos usuários se dá por meio do aplicativo Estacione Legal e corresponde a 62%. Os 31% restantes correspondem ao pagamento feito por meio dos colaboradores da Zona Azul.





Wellington Marcati explica que os adesivos com o QR-Code poderão, no futuro, ser afixados inclusive nos postes das placas de sinalização. “Num segundo momento poderão inclusive ser disponibilizados em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços”, destacou.





Troca de vagas sem acréscimos





Os usuários que optarem por essa modalidade poderão utilizar o tempo restante pago pela vaga em outra área da Zona Azul, sem qualquer acréscimo. Contudo, não será possível fazer a recuperação do tempo restante não utilizado, como já ocorre com o ticket emitido com moedas ou cartões recarregáveis. O estorno da diferença continua disponível apenas pelo aplicativo Estacione Legal.





Londrina tem, hoje, 2.500 vagas de Zona Azul distribuídas entre a área central, região da Avenida Bandeirantes, Centro Cívico e Avenida Ayrton Senna. A fração mínima custa R$1,50 para estacionar por 30 minutos e R$3,00 para uma hora.