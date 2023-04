Zona leste de Londrina ganha horta comunitária em área sob linha de alta tensão

A produção das hortaliças e legumes é feita sem o uso de agrotóxicos e serve para o consumo das famílias participantes. O excedente pode ser comercializado, gerando renda e alimentação saudável para a comunidade do entorno. A nova horta, instalada na Avenida Santos Dumont, funciona de segunda a sexta, das 7h às 10h e das 16h às 18h, e aos sábados das 7h às 11h. Qualquer pessoa interessada em adquirir os produtos a horta pode se dirigir ao local.

Por meio da parceria, a Prefeitura oferece a assessoria técnica para a agricultura urbana e faz a seleção das famílias participantes e a Copel é responsável pela cessão de uso da faixa, limpeza da área, instalação de cercas e orientação permanente a respeito da segurança no uso do local.

A Prefeitura de Londrina e Copel inauguram, na manhã desta terça-feira (25), uma horta comunitária no Jardim Aeroporto, implantada sob uma linha de alta tensão às margens da Avenida Santos Dummont, em frente ao número 658. A área possui 2 mil m² e será cultivada por aproximadamente 20 famílias. Esta é a primeira unidade do norte do Paraná implantada pelo Programa Cultivar Energia, que fornece apoio técnico e de segurança para os moradores e funciona em parceria com as prefeituras de cada localidade.





O novo espaço em Londrina se soma a uma rede de 58 hortas comunitárias e escolares apoiadas pelo Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana (AgriUrbana), coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) da Prefeitura.





Já o Programa Cultivar Energia soma mais de 40 mil m² de área destinada para plantio de hortaliças e legumes em faixas de segurança de linhas da Copel Geração e Transmissão e da Copel Distribuição, em seis municípios. Os bons resultados obtidos, com o envolvimento de 350 famílias voluntárias em todo o Paraná, têm estimulado a expansão do modelo, com cinco novas unidades em fase de implantação.







Pessoas interessadas em implantar hortas em imóveis e terrenos públicos podem procurar a Secretaria de Agricultura, na Diretoria de Abastecimento, que atende de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, dentro do Parque Arthur Thomas, na Rua a Natureza, 155. O telefone para informações e dúvida é o (43) 3372-4789 e o e-mail é [email protected] Na sequência, a Prefeitura faz um peticionamento no sistema, para que a comunidade acesse o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, que existe em Londrina por meio de lei municipal desde 2017. Após isso, é feita uma avaliação da viabilidade do espaço e, estando tudo certo, começam os procedimentos para a implantação da horta.