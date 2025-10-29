Pesquisar

Zona Leste de Londrina vive ‘boom’ imobiliário

Luís Fernando Wiltemburg - Redação Bonde
29 out 2025 às 08:51

Foto: Roberto Custódio
A região da Zona Leste nos arredores do entorno da Avenida Salgado Filho, em Londrina, tornou-se um dos principais polos de expansão do mercado imobiliário voltado a unidades de padrão médio e econômico. De acordo com o vice-presidente da Regional Norte do Secovi (Sindicato da Habitação), Paulo Eduardo de Oliveira, há atualmente mais de mil unidades habitacionais em construção ou lançamento na região, o que representa um VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 250 milhões.


Os empreendimentos são formados por prédios de até 12 andares, equipados com playground, piscina e academia, atendendo famílias que buscam imóveis compactos, com áreas entre 40 e 60 metros quadrados, mas inseridos em condomínios com boa infraestrutura.

“Estamos falando de produtos de padrão médio a econômico. As construtoras começaram a olhar para essa região com outros olhos”, afirma Oliveira. “De 2021 para 2025, mais do que duplicou o número de empreendimentos verticais, e a projeção é de aproximadamente 40 novos projetos até 2027.”


Segundo o vice-presidente do Secovi Norte, o movimento de verticalização foi impulsionado pelo Arco Leste, obra viária inaugurada em 2021 que melhorou o fluxo e a conexão entre diferentes regiões da cidade. “O Arco Leste foi um marco. Essa região é hoje uma das que mais cresce em Londrina”, diz.

LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA


Zona leste Londrina crescimento imobiliário novos empreendimentos
