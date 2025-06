Londrinense é preso em operação da Polícia Federal contra pornografia infantil em quatro estados

Um morador de Londrina foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (25) durante uma operação interestadual da PF (Polícia Federal) de combate ao compartilhamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. A prisão ocorreu no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade, como parte da Operação Multiplus, que também teve alvos em Nova Iguaçu (RJ), Cuiabá (MT) e Imperatriz (MA).





Segundo a PF, o londrinense preso é um dos consumidores de vídeos e imagens contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil que eram comercializados por dois homens investigados. Um deles foi preso no mês passado durante a Operação Proteção Integral II, em Vitória da Conquista (BA). O outro teve mandado cumprido nesta quarta em Nova Iguaçu.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o cumprimento do mandado em Londrina, os policiais encontraram mídias digitais com conteúdo de pornografia infantil armazenadas nos dispositivos do suspeito, o que levou à sua prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal na cidade e, após os procedimentos legais, será transferido ao sistema prisional do Paraná. O homem vai responder pelo crime de posse de material contendo cenas de abuso sexual contra menores.





A investigação teve início a partir de relatórios enviados à PF pelo NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), organização norte-americana dedicada à proteção de crianças. Os materiais apreendidos — como celulares e dispositivos de armazenamento — serão periciados para identificar outros envolvidos na rede de compartilhamento.





De acordo com a PF, a Operação Multiplus está inserida nos esforços do Brasil em cumprimento à Convenção sobre os Direitos da Criança, tratado internacional firmado junto à ONU, que prevê a cooperação entre países no combate à exploração e ao abuso sexual infantil.