Londrinense lidera chapa para conselho federal de engenheiros e arquitetos

Profissionais de todas as áreas de engenharia e de geociências poderão votar, no próximo dia 16 de julho, nas eleições do Sistema Confea/Crea, conjunto que congrega os conselhos federal e regionais de engenharia e agronomia. E pela primeira vez na história, uma chapa encabeçada por um londrinense disputa uma das seis vagas ofertadas para o cargo de conselheiro federal.





Engenheiro eletricista, ex-presidente do Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina) por duas gestões e ex-diretor e ex-conselheiro do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná), Brazil Versoza pleiteia uma das vagas. Na chapa, ele tem como suplente o engenheiro eletricista Leandro Grassmann, de Curitiba. A chapa de Versoza concorre com outras duas formadas no Estado.

O Confea é uma autarquia responsável pela verificação, fiscalização e aperfeiçoamento do exercício profissional de engenharia, agronomia e geociências e é o órgão central do Sistema Confea/Crea.





Dezoito conselheiros integram o Confea. Entre eles, 16 representam unidades da federação e dois são eleitos dentro das instituições de ensino, sendo um da área de engenharia e o outro, da agronomia.



