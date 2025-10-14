Londrinense Pai Caetano de Oxossi lança novo livro psicografado nesta quarta

A vida e a trajetória de Zé da Ladeira, figura de mistério e sabedoria da Umbanda, acaba de ganhar novas páginas de ensinamentos a quem busca se reconectar com a fé, ampliar a espiritualidade e abrir caminhos. A obra será lançada nesta quarta-feira (15), no Tulap (Terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz) de Londrina.



Em “Seu Zé da Ladeira”, uma obra psicografada por Pai Caetano de Oxossi, o autor é usado como instrumento para retratar a vida de Zé da Ladeira, espírito trabalhador na Umbanda e conhecido por ser forte, bem humorado e acolhedor. Em sua passagem por este plano, nasceu na senzala, sofreu pela escravidão e pelo racismo, mas soube enfrantá-los com coragem, leveza e amor, tornando-se referência na reconexão com Olorum (o Deus criador) e na busca pela Aruanda (o paraíso).





Esta é a quarta obra do londrinense Pai Caetano de Oxossi, que desde 2015 se dedica exclusivamente como Pai de Santo e escritor psicógrafo, embora sua caminhada de fé tenha se iniciado em 1986, quando conheceu a Umbanda. Desta vez, Pai Caetano dá lugar a Zé da Ladeira, mergulhando no arquétipo, na simbologia e na atuação do guia baiano.





O Bonde não conseguiu entrar em contato com Pai Caetano de Oxossi, que se retirou espiritualmente em preparação para o lançamento da obra. Contudo, um grande amigo e companheiro de fé de Pai Caetano, Benê (como deseja ser identificado) conta que Zé da Ladeira traz ensinamentos inspiradores e valiosos a quem pretende se comprometer com a evolução espiritual por meio do caminho do bem, do amor e da caridade.



“O Seu Zé da Ladeira é um espírito de grande importância para a Umbanda. É um espírito dedicado à prática da caridade, a instruir as pessoas. E esse livro fala da vida dele, do que ele fez errado, incentivando as pessoas a não fazerem a mesma coisa que ele. E mostrando um caminho diferente para que o ser humano possa ser mais feliz”, conta Benê



Ao longo da obra, o guia baiano apresenta ao leitor histórias, memórias e conselhos, tanto os recebidos por sua mãe como aqueles que pretende deixar ao seu leitor para a construção de uma vida mais virtuosa.



“Nunca esqueça dos Orixás, dos ancestrais; respeite os mais véios e sempre cuide de manter seu Axé [neste contexto, como fé], ou ingressar num. Véia Tiana falou que ocê vai para uma casa de princesa da África, numa casa de Orixá, fio. Uma casa de Oxóssi, disse ela. Lá ocê ficará, por isso respeite e obedeça, cumpra seu papel seja qual for, num reclama de nada e observa para num fazer errado”, conta em um trecho.

Em outro momento, Zé da Ladeira fala sobre sua relação com a música e a importância dela para combater a tristeza. “A música me trazia lembranças de casa e me fortalecia, logo fiz coro com elas. Lembrei que minha mainha tinha pedido para eu não chorar, pois o choro não me traria nada a não ser tristeza, e que tristeza a gente combate com música e Axé”, diz em outra passagem.



Com 200 páginas, o livro tem edição da Legião Publicações e se compromete a resgatar a tradição, fortalecer a fé e ampliar o diálogo sobre a espiritualidade brasileira de forma clara e acessível. “Que essa história possa inspirar todos nós a sermos mais compassivos e caridosos, lutarmos pela nossa fé e resistirmos. [...] Espero sinceramente que eu contribua com seu desenvolver”, afirma na obra Seu Zé da Ladeira.



O AUTOR

Batizado como Pai Caetano de Oxossi, o escritor psicógrafo nasceu em Londrina e conheceu a Umbanda em 1986. Em 1990 mudou-se para Curitiba, onde foi secretário de Meio Ambiente do Paraná. Em 2005 foi feito Pai de Santo e, no mesmo ano, fundou o Tulap de Londrina.





Desde 2015, após deixar a vida pública, Pai Caetano se dedica exclusivamente ao sacerdócio da Umbanda e à caridade. É autor de outras três obras psicografadas: “Ecos de Aruanda: contos de umbanda” (2018), sob coordenação espiritual de Pai Tobias de Guiné; “Jornada de um Caboclo” (2019); e “Guias e Apóstolos: as mensagens bíblicas na umbanda” (2022), ambas psicografias de Caboclo Mata Virgem.