Lula faz exames de imagem da cabeça e está liberado para viagens

Fernanda Torres pede desculpas por esquete com blackface no Fantástico

“O exame mostra nova redução da coleção [hematoma], compatível com progressiva melhora do quadro”, diz o boletim médico. O presidente permanece sob acompanhamento da equipe médica, aos cuidados do seu médico pessoal, Roberto Kalil Filho, e da médica da Presidência Ana Helena Germoglio.

Lula fez uma nova tomografia de controle no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após os procedimentos a que foi submetido no início de dezembro, na unidade do hospital em São Paulo, devido ao acidente doméstico que sofreu, em outubro de 2024.

Lula diz que não quer briga com Trump e que torce por 'gestão profícua' do americano

Lula diz que não quer briga com Trump e que torce por 'gestão profícua' do americano

Lula diz que não quer briga com Trump e que torce por 'gestão profícua' do americano

Lula diz que não quer briga com Trump e que torce por 'gestão profícua' do americano





No dia 19 de outubro de 2024, Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial, bateu com a cabeça e precisou levar cinco pontos na região da nuca. Durante as semanas que se seguiram, ele fez diversos exames de imagem que mostraram uma pequena hemorragia intracraniana e ficou sob monitoramento.

Publicidade





Até que, em 9 de dezembro, o presidente sentiu dores de cabeça e, depois de exames feitos no Sírio-Libanês, em Brasília, foi transferido para São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência, chamada trepanação, para drenar o hematoma.





O presidente também passou por um procedimento endovascular - embolização da artéria meníngea média - para reduzir o risco de formação de novo sangramento, na região entre o osso do crânio e o cérebro.





Em 15 de dezembro, Lula teve alta hospitalar e no dia 19 do mesmo mês retornou para Brasília, com viagens e exercícios físicos restringidos.