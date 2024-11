Mãe deixa filho de 10 anos sozinho em casa para ir ao bar e acaba presa em Apucarana

Uma mulher de 30 anos foi detida na noite desta terça-feira (26) por ter deixado o filho de dez anos sozinho em casa para ir a um bar, no Jardim Tarobá, em Apucarana. Foi o próprio menino quem denunciou a situação ao Conselho Tutelar. No bar em que estava a mulher, a Polícia Militar também encontrou a filha de dois anos, que estava dormindo atrás do balcão, com a cabeça escorada em um saco de arroz.





A mãe – que, segundo o filho, seria usuária de drogas – acabou detida por abandono de incapaz e as crianças ficaram sob os cuidados da conselheira tutelar que acompanhou a situação.

Segundo a PM, o estabelecimento onde a mãe foi encontrada é conhecido pela venda e consumo de drogas. Ao chegar ao local, houve movimentação de pessoas entrando no bar, o que levou os policiais a fazerem uma abordagem nos frequentadores.





Um homem de 65 anos, entretanto, negou-se a ser submetido a revista pessoal e, durante a imobilização, machucou a cabeça no chão, segundo a versão da PM. Ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) para receber cuidados médicos. Foi elaborado um TC (Termo Circunstanciado) e, em seguida, o homem foi orientado e liberado.





Na sexta-feira (22), uma mulher foi presa em Arapongas após os filhos, de três e cinco anos de idade, serem encontrados pela Polícia Militar andando pela rua sem a companhia de um adulto responsável. Eles disseram aos PMs que a mãe os colocou para fora de casa.