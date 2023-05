Mãe e filha são presas com R$ 4,2 milhões em drogas no aeroporto do Galeão

Mãe e filha foram presas no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, ao tentar entrar no país com cerca de 60 mil comprimidos de ecstasy e 9kg de MDMA, análogo da anfetamina com efeitos alucinógenos.

A droga é avaliada em R$ 4.269.000, de acordo com a Receita Federal.

Publicidade

Publicidade





As passageiras brasileiras, de 47 e 23 anos, chegaram em um voo de Paris, com conexão em Portugal, e destino final Rio de Janeiro.







As bagagens tinham um fundo falso. A droga foi encontrada após as malas serem inspecionadas no aparelho de raio-x, quando foi notada a existência de conteúdo suspeito.





Um narcoteste preliminar "acusou a presença de substância entorpecente do tipo sintética". Foi o que explicou a Receita Federal. A Polícia Federal foi acionada.