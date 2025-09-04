Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tráfico de Drogas

Mais de 8kg de maconha são apreendidos no Aparecidinha, Zona Norte de Londrina

Redação Bonde com PM
04 set 2025 às 13:34

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação / PM
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Mais de 8kg de maconha foram apreendidos pela PM (Polícia Militar) no início da noite desta quarta-feira (3) em uma residência na comunidade do assentamento Aparecidinha (Zona Norte). A ação contou com equipes da Rotam e do Grupo de Operações com Cães.


Segundo a PM, a abordagem foi realizada após denúncia anônima de que drogas estariam sendo armazenadas no local. Durante a chegada das equipes, o suspeito confirmou possuir entorpecentes em casa e autorizou a entrada dos policiais.

Nas buscas, foram encontrados 8,590 kg de maconha embalados em tabletes, além de duas balanças, uma faca, uma marreta, três rolos de papel filme e uma máquina de cartão de crédito.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


De acordo com a PM, o homem assumiu a propriedade do material e foi preso em flagrante. Ele e os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia de plantão para os procedimentos legais.

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Aparecidinha Zona norte apreensão maconha maconha Tráfico Tráfico de drogas Tráfico de entorpecentes Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas