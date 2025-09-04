Mais de 8kg de maconha são apreendidos no Aparecidinha, Zona Norte de Londrina

Mais de 8kg de maconha foram apreendidos pela PM (Polícia Militar) no início da noite desta quarta-feira (3) em uma residência na comunidade do assentamento Aparecidinha (Zona Norte). A ação contou com equipes da Rotam e do Grupo de Operações com Cães.





Segundo a PM, a abordagem foi realizada após denúncia anônima de que drogas estariam sendo armazenadas no local. Durante a chegada das equipes, o suspeito confirmou possuir entorpecentes em casa e autorizou a entrada dos policiais.



Nas buscas, foram encontrados 8,590 kg de maconha embalados em tabletes, além de duas balanças, uma faca, uma marreta, três rolos de papel filme e uma máquina de cartão de crédito.

De acordo com a PM, o homem assumiu a propriedade do material e foi preso em flagrante. Ele e os objetos apreendidos foram encaminhados à delegacia de plantão para os procedimentos legais.





