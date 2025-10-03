Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Balanço operacional

Mais de mil campos de futebol de mata atlântica foram desmatados no Paraná

Redação Bonde com AEN-PR
03 out 2025 às 18:00

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Entre 15 e 26 de setembro foram constatados 836 hectares de novas áreas desmatadas de Mata Atlântica no Paraná. O número equivale a 1,1 mil campos de futebol oficiais. Esse é dado faz parte do balanço da 8ª edição da Operação Mata Atlântica em Pé do BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) do Paraná, divulgado nesta sexta-feira (3).

Além das áreas desmatadas, o BPMA registrou, durante o período da operação, 108 autos de infração e aplicou R$ 19,1 milhões em multas. Também foram fiscalizados 875 hectares já embargados em anos anteriores, onde imagens de satélite demonstraram o descumprimento das restrições ambientais com a continuidade de atividades como agricultura e pecuária.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


"A manutenção de atividades econômicas em áreas já embargadas, como agricultura e pecuária, constitui uma das infrações mais graves, pois impede a regeneração natural da vegetação nativa. Esse tipo de conduta compromete não apenas o equilíbrio ambiental local, mas também a função ecológica do bioma Mata Atlântica em todo o território”, explica o comandante do BPMA, tenente-coronel Alvaro Gruntowski. “O trabalho da unidade é assegurar que esses espaços sejam protegidos e que a legislação ambiental seja cumprida de forma rigorosa”.


Criada no Paraná, a Operação Mata Atlântica em Pé se expandiu nacionalmente e chegou em 2025 à sua 8ª edição em nível federal, abrangendo os 17 estados que compõem a área original do bioma. No Paraná, a operação é coordenada pelo Ministério Público, com apoio do Ibama, IAT (Instituto Água e Terra) e demais órgãos ambientais.


O valor arrecadado com o pagamento dessas multas é destinado ao Fema (Fundo Estadual do Meio Ambiente) do Paraná. Os recursos – administrados pelo IAT e aplicados conforme deliberação de um conselho – podem ser direcionados a projetos de recuperação e proteção ambiental. Essas ações podem ser executadas por órgãos ambientais e de fiscalização, como o Batalhão de Polícia Ambiental e o próprio IAT, além de outras instituições habilitadas a desenvolver tais projetos.

Cadastre-se em nossa newsletter


As áreas embargadas continuarão sendo fiscalizadas, especialmente em locais onde imagens de satélite indicam a continuidade de atividades que impedem a regeneração da vegetação nativa. A população pode colaborar denunciando crimes ambientais de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

Desmatamento mata atlântica Operação Mata Atlântica em Pé Paraná Polícia Ambiental Meio Ambiente
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas