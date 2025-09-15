Manutenção em reservatório paralisa abastecimento de água em Cambé

A Sanepar realizará manutenção no reservatório que abastece bairros da região central de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) nesta terça-feira (12). Em função desse serviço o abastecimento na região será paralisado entre 8h e 18h. A normalização do sistema deve ocorrer, de maneira gradativa, após a conclusão do serviço, e o enchimento do reservatório, até o fim da noite.





Bairros





Os principais bairros afetados são os jardins Bourbon, do Lago, Espanha, Europa 1 e 2, Itália, Paraná, Planalto Verde, Portal do Lago, Terra Vermelha e Vô Zezinho, Recanto Lago Azul, residenciais Abussafe, Aurora, Laranjeiras, Ouro Verde, Terumã e Vista Alegre, vilas Atalaia, Operária, Salomé e Santana, além do Conjunto Habitacional Ulisses Guimarães.





Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115.

