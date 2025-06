Manutenção pode deixar bairros das zona norte e oeste de Londrina sem água na quinta

Moradores de de bairros das regiões Norte e Oeste de Londrina podem enfrentar interrupção temporária no abastecimento de água nesta quinta-feira (26), devido a uma manutenção programada no sistema da Sanepar. Os serviços de limpeza e manutenção periódica serão feitos no Centro de Reservação Maria Lúcia, entre 8h e 18h.





Durante a execução dos trabalhos e o enchimento dos reservatórios, a distribuição de água será interrompida nos bairros atendidos pela unidade. A previsão da Sanepar é de que o fornecimento volte ao normal de forma gradativa ao longo da noite de quinta.

Entre os bairros afetados estão os jardins Imagawa, Hirata, Maria Luiza, Nova Olinda, Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, Atlântico, Savana, São Tomás, das Américas, Império do Sol, Holanda 1 e 2, Coliseu, dos Andes, Costa do Sol, Leonor, Rosicler, Maria Lúcia, Leste Oeste, São Francisco de Assis e os conjuntos Santa Rita do 1 ao 7. Também serão atingidas as Moradias Cabo Frio, os residenciais Severo de Rudin Canziani, Anselmo Vedoato, Itamaraty e Ana Terra, os conjuntos Marajoara, Santiago 1 e 2, Garça Real, Morumbí, a Vila Flora, os portais do Império e dos Ramos, além dos parques industriais Cacique e Nishi 1 e 2.





A Sanepar orienta a população a priorizar o uso da água disponível para alimentação e higiene pessoal. Apenas os imóveis que não possuem caixa-d’água devem sentir os efeitos da interrupção. A empresa reforça a recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para que cada residência tenha uma caixa com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para abastecimento por, pelo menos, 24 horas.