Manutenções em reservatórios de Londrina afetam abastecimento em Lerroville e Paiquerê

A Sanepar vai executar nesta terça-feira (6) serviços de manutenção e limpeza periódica nos reservatórios dos distritos de Lerroville e Paiquerê, em Londrina. A intervenção está programada para ocorrer das 8h às 18h e pode comprometer temporariamente o abastecimento nas duas localidades.





De acordo com a companhia, a distribuição de água deve ser normalizada gradualmente ao longo da noite. A Sanepar orienta os moradores a colaborarem com a recuperação do sistema, utilizando a água de forma consciente e evitando desperdícios.

A empresa lembra que, conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve contar com uma caixa-d’água de, no mínimo, 500 litros, o que garante autonomia no abastecimento por pelo menos 24 horas em situações como essa.