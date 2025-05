Marcelo Oguido vai deixar liderança de Tiago Amaral na Câmara de Londrina

O vereador Marcelo Oguido (PL) vai anunciar nesta sexta-feira (2) sua saída da liderança do prefeito Tiago Amaral (PSD) na CML (Câmara Municipal de Londrina). Uma possível mudança vinha sendo comentada nos corredores da Casa nos últimos dias. A FOLHA apurou que a decisão partiu de Oguido, que já havia informado ao Executivo sua intenção de permanecer, no máximo, até julho deste ano na função.





O nome mais forte para assumir a articulação no Legislativo é a vereadora Flávia Cabral (PP). As mudanças devem ser confirmadas ainda pela manhã desta sexta, após reuniões na Prefeitura de Londrina.

Em seu segundo mandato, Cabral acumula a experiência de ter presidido em duas oportunidades a Comissão de Justiça, Legislação e Redação e já ter participado da Mesa Executiva da Câmara. Ela tem perfil técnico, tom moderado e consegue transitar entre os diferentes grupos da CML.





Se Cabral for confirmada na posição, a dúvida ainda é quem o prefeito indicará como vice-líder. A vereadora Jessicão (PP) chegou a ser convidada no começo do ano, mas não foi oficializada no cargo.





