Marginal da PR-445 próxima à Av. Octavio Genta terá trecho interditado nesta sexta

Um trecho de aproximadamente 150 metros da Rua Edwy Taques de Araújo, na marginal da PR-445, será interditado nesta sexta-feira (22), entre 9h e 16h para obras de recape asfáltico. A via será impedida entre a Rua Francisco Salton e a nova rotatória da Av. Octávio Genta, no viaduto que liga a região do Terra Bonita e Alphaville ao Vivendas do Arvoredo.
Em nota, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), informou que, para contornar a interdição, os motoristas que estiverem na marginal deverão acessar a Rua João Rogério Ribeiro Bonesi, ao lado da Universidade Positivo, e seguir até o trecho já liberado da Octávio Genta, onde poderão atravessá-la e fazer a conversão à esquerda para acessar, mais à frente, a sequência da mesma marginal.
A CMTU também pede aos motoristas atenção para evitar transtornos e acidentes.
O acesso deste sentido para a Waldemar Spranger segue bloqueado para a finalização das obras do viaduto. O trânsito neste local tem sofrido interdições desde o dia 21 de maio para alargamento da via, implantação de galerias pluviais e pavimentação.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.