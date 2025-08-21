Pesquisar

Marginal da PR-445 próxima à Av. Octavio Genta terá trecho interditado nesta sexta

Redação Bonde
21 ago 2025 às 18:14

Foto: Comunicação/CMTU
Um trecho de aproximadamente 150 metros da Rua Edwy Taques de Araújo, na marginal da PR-445, será interditado nesta sexta-feira (22), entre 9h e 16h para obras de recape asfáltico. A via será impedida entre a Rua Francisco Salton e a nova rotatória da Av. Octávio Genta, no viaduto que liga a região do Terra Bonita e Alphaville ao Vivendas do Arvoredo.

Em nota, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), informou que, para contornar a interdição, os motoristas que estiverem na marginal deverão acessar a Rua João Rogério Ribeiro Bonesi, ao lado da Universidade Positivo, e seguir até o trecho já liberado da Octávio Genta, onde poderão atravessá-la e fazer a conversão à esquerda para acessar, mais à frente, a sequência da mesma marginal.


A CMTU também pede aos motoristas atenção para evitar transtornos e acidentes.

Imagem: Divulgação/CMTU


O acesso deste sentido para a Waldemar Spranger segue bloqueado para a finalização das obras do viaduto. O trânsito neste local tem sofrido interdições desde o dia 21 de maio para alargamento da via, implantação de galerias pluviais e pavimentação.

