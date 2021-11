Maringá cadastra casais para casamento comunitário até esta quarta-feira

Casais interessados em oficializar a união podem se cadastrar Casamento Coletivo Civil até esta quarta-feira (10) em Maringá (Noroeste). As inscrições são protocoladas nos Cras (Centros de Referência em Assistência Social) ou no 1º e 2º Ofício de Registro Civil da cidade.

Totalmente gratuito, o casamento comunitário ocorrerá no dia 26 de novembro de 2021, a partir das 18 horas, no Parque do Japão. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Maringá, em parceria com o Programa Justiça no Bairro e Sesc Cidadão.







Para a inscrição, é necessário apresentar carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (atualizada de 90 dias), comprovante de renda - até um salário mínimo e meio por pessoa) e comprovante de endereço.